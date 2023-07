Crea, unisci, modifica e converti i tuoi PDF con Soda PDF al 62% di sconto

Soda PDF è il software di editing PDF che sta conquistando il mercato grazie alla sua vasta gamma di funzionalità potenti e innovative. Per un periodo limitato, è disponibile uno sconto esclusivo del 62% sul prezzo di listino che ti permetterà di accedere così a tutte le risorse e i vantaggi del software.

Potente, innovativo e user-friendly

Soda PDF si distingue dalla concorrenza grazie alla sua vasta gamma di funzioni. Non si tratta solo di un semplice lettore di PDF, ma di un completo strumento di editing che ti consente di visualizzare, creare, unire, dividere e modificare i tuoi documenti PDF. È progettato con un'interfaccia user-friendly che rende facile e intuitivo lavorare con i file PDF.

Avrai il pieno controllo sui tuoi documenti. Potrai combinarli in un unico PDF o dividerne uno già esistente. Le opzioni di modifica ti permetteranno di ruotare, riordinare, aggiungere o rimuovere pagine da qualsiasi file PDF. Inoltre, la conversione in diversi formati, compresi i formati di Microsoft Office e le immagini, ti offrirà una maggiore flessibilità nel gestire i tuoi documenti digitali. Non solo, potrai anche comprimere i file PDF per ridurne le dimensioni senza compromettere la qualità.

Soda PDF offre anche strumenti per la collaborazione e la sicurezza dei tuoi documenti. Puoi aggiungere commenti e annotazioni direttamente sui PDF, rendendoli perfetti per la collaborazione in ambito studentesco o lavorativo. Inoltre, potrai creare moduli PDF con campi da compilare o compilare moduli in modo semplice e veloce. La sicurezza è garantita grazie alla possibilità di proteggere i tuoi documenti con password crittografate a 256-AES.

In conclusione, se sei alla ricerca di un software di editing PDF potente e facile da usare, Soda PDF è la scelta perfetta. Con lo sconto del 62% sul prezzo di listino, ora è il momento ideale per acquistarlo: il costo è di soli 49 euro per la versione Pro, che grazie all'offerta diventa ancora più conveniente della versione Standard, meno ricca in termini di funzionalità.

