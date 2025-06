Crea un sito web con l'intelligenza artificiale: Hostinger offre 7 giorni gratuiti

Se si vuole creare un nuovo sito web con l'intelligenza artificiale, in assenza di conoscenze in campo informatico e della programmazione, segnaliamo la nuova offerta di Hostinger: la nota azienda di web hosting propone una prova gratuita di 7 giorni, con la possibilità di sfruttare tutti gli strumenti a cui hanno accesso i suoi clienti.

Al termine della prova gratuita sarà poi possibile proseguire scegliendo tra i piani Website Builder Premium e Website Builder Business, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e due mesi extra in regalo per ordini di 48 mesi. Nel pacchetto sono inclusi anche un dominio gratuito del valore di 9,99 euro e due caselle di posta elettronica gratis per un anno.

Tre semplici passaggi per creare un sito web con Hostinger

Con il website builder AI di Hostinger si può creare un nuovo sito professionale in appena tre passaggi. Per prima cosa è necessario descrivere la propria idea di sito: una volta fatto, l'intelligenza artificiale inizierà a generare da subito un nuovo sito web nel giro di pochi istanti, trasformando la propria idea in realtà.

Il passaggio intermedio è la personalizzazione del sito generato dall'AI tramite un semplice editor drag & drop alla portata di tutti. Con quest'ultimo è possibile modificare il layout delle pagine, il font, i colori, il testo e le immagini, prima del lancio vero e proprio del sito con la pubblicazione online.

Infine vi è il terzo e ultimo step, quello dell'espansione della propria azienda o del proprio progetto online attraverso campagne di marketing e strumenti di ottimizzazione SEO che puntano a far crescere il sito in tempi rapidi.

La prova gratuita di Hostinger della durata di sette giorni è un'offerta a tempo limitato disponibile sul sito ufficiale. Per avviarla è sufficiente pigiare sul pulsante Inizia la prova gratuita.

