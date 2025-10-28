Crea un sito web con l'intelligenza artificiale: da Hostinger ci sono gli sconti del Black Friday

Sono in tanti a rinunciare al sogno di avere una vetrina personale online per le scarse, se non nulle, conoscenze in ambito informatico. Oggi però può venire in loro soccorso l'AI, o meglio uno strumento noto come website builder che permette a tutti di creare un sito web con l'intelligenza artificiale.

Un servizio di questo tipo è incluso nell'offerta di Hostinger, uno dei principali provider di hosting (lo spazio web all'interno di un server messo a disposizione da un hosting provider per la pubblicazione di un sito) presenti in Europa. A proposito di offerta, in questi giorni sono disponibili gli sconti del Black Friday, grazie ai quali è possibile risparmiare l'80% sul piano Website Builder Premium.

In virtù della promozione in corso, il piano della durata di quattro anni di Website Builder Premium è attivabile al prezzo scontato di 2,49 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi gratis. Al termine dei primi 48 mesi, il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Per realizzare un sito bastano tre passaggi

Grazie al website builder con AI di Hostinger è possibile creare un nuovo sito web partendo da zero in tre semplici passaggi. Il primo step prevede la descrizione della propria idea in poche frasi, con l'intelligenza artificiale che realizzerà un sito da zero sulla base delle indicazioni appena fornite. In alternativa, Hostinger offre anche l'opportunità di scegliere tra più di 150 template realizzati appositamente da designer professionisti.

Una volta che la prima bozza del sito è pronta, si può procedere con la personalizzazione del sito web: è possibile ad esempio spostare gli elementi nella posizione che più si preferisce, ma anche provare combinazioni di colori e font diversi da quelli impiegati dall'intelligenza artificiale, tutto questo senza competenze di web design o programmazione.

Il terzo e ultimo passaggio consiste nella scelta del nome da assegnare al dominio del proprio sito e la successiva pubblicazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.