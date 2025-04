Crea un blog in pochi minuti con l'AI di Hostinger

Creare un blog in pochi minuti, senza avere alcuna conoscenza né di informatica né di programmazione. Se prima poteva essere solo un sogno o un desiderio di tante persone, oggi è invece realtà grazie all'intelligenza artificiale e alle tante soluzioni di website builder disponibili sul mercato. Una di queste la offre Hostinger, azienda leader nel settore web hosting: lo strumento di creazione di siti web con l'AI è in offerta a 2,99 euro al mese, a cui si sommano 3 mesi gratis e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

La promozione di Hostinger include anche un nome di dominio gratuito del valore di 9,99 euro, 50 caselle di posta elettronica, e fino a 150 template tra cui scegliere per personalizzare ulteriormente il proprio sito. Tra le funzionalità principali si annovera infine l'app Google Ads, tramite la quale è possibile realizzare campagne pubblicitarie per raggiungere più utenti dalla ricerca di Google, aumentare l'engagement e far crescere le conversioni.

I vantaggi del website builder con AI di Hostinger

Affidarsi al website builder basato sull'intelligenza artificiale di Hostinger significa riuscire a creare un blog o un sito personale da usare come vetrina nel giro di pochi minuti, senza conoscere alcuna riga di codice. Tutto quello che serve è riportare in poche frasi le proprie esigenze: in base a ciò che scriverai, l'AI realizzerà un sito web dallo stile unico, offrendo al tempo stesso la possibilità di prendere ispirazione anche tra più di 150 template realizzati da designer professionisti.

A proposito di personalizzazione, il website builder di Hostinger ti consente inoltre di spostare gli elementi della pagina con grande semplicità, sperimentando varie combinazioni di colori e font. Vale anche qui lo stesso discorso fatto in precedenza: non sono richieste competenze né di programmazione né di web design.

Il piano Website Builder Premium, ideale per la creazione di un sito web, è in offerta a 2,99 euro al mese con ordini di 48 mesi per un periodo di tempo limitato. Al termine dei primi quattro anni, il piano si rinnova a 5,99 euro al mese.

