Crea report settimanali alla velocità della luce con Notion AI

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando numerosi ambiti lavorativi, così come la routine di milioni di persone in tutto il mondo. I primi a sfruttare l'AI per ottimizzare al meglio i loro impegni sono i freelance e, più in generale, i professionisti. In questo senso, una delle piattaforme di riferimento è Notion, che può far leva su numerosi strumenti che rendono più efficienti le attività di freelance e team aziendali, anche grazie all'implementazione del tool Notion AI.

Lo strumento di intelligenza artificiale di Notion può essere d'aiuto ad esempio per la realizzazione di report e analisi settimanali nel più breve tempo possibile, ponendosi dunque come tool essenziale per svariate figure professionali, tra cui quella di project manager. La piattaforma Notion è utilizzabile gratuitamente con l'account Free, mentre per sfruttare anche il tool Notion AI è sufficiente aggiungere 7,50 euro.

Creare report settimanali con Notion AI

Prendiamo come esempio Valentina, che svolge l'attività di project manager per un'azienda di marketing. Tra i suoi compiti, vi è anche quello di realizzare report settimanali dettagliati sull'andamento dei vari progetti in essere.

Anche se a prima vista potrebbe sembrare un compito piuttosto agevole, in realtà si tratta di un'attività che le porta via molto tempo, tra la raccolta dei dati da una parte e la stesura del documento dall'altra. Ed è qui che entra in gioco la piattaforma Notion con il suo tool AI.

Valentina inizia a raccogliere i dati più importanti direttamente sulla piattaforma Notion, per poi usare Notion AI al fine di creare una bozza di report settimanale, chiedendo all'intelligenza artificiale una panoramica chiara e al tempo stesso professionale prendendo spunto dai dati inseriti in precedenza.

Dopo pochi secondi Valentina avrà tra le mani un testo ben strutturato, documento che potrà poi personalizzare ulteriormente e integrare attraverso dettagli più specifici.

I vantaggi per la nostra project manager sono dunque significativi, perché oltre a risparmiare tempo nella preparazione dei report settimanali può anche beneficiare di un testo più chiaro e immediato per una migliore comunicazione interna con il resto del team.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.