Crea la password perfetta: i 5 consigli di NordPass

Per proteggere i propri account online, è importante utilizzare password sicure e uniche. Tuttavia, creare molte password univoche può essere complicato. Ecco alcune idee e consigli, pensati dal team di NordPass, per creare password forti e tenere al sicuro i propri dati dalle minacce degli hacker.

NordPass è un gestore di password, un'applicazione che aiuta gli utenti a creare, gestire e proteggere le proprie password in modo sicuro, su più dispositivi contemporaneamente. Offre anche funzionalità avanzate tra cui la valutazione della sicurezza delle password, la scansione di violazioni dei dati e notifiche in caso di violazione dell'indirizzo email.

Come creare una password sicura

Più una password è debole, più - va da sé - è facile da indovinare. Una password debole è in genere composta da sequenze di lettere o numeri ovvi, hanno meno di otto caratteri oppure utilizzano parole e frasi comuni. Secondo la lista annuale stilata da NordPass delle 200 password più comuni, i primi posti tra le più utilizzate e vulnerabili sono occupati da "123456" e "password".

Per proteggere i tuoi dati e account dalle violazioni da parte di hacker e malintenzionati, quindi, è importante utilizzare password complesse e uniche. Ecco 5 consigli per creare la password perfetta, elaborati dal team di NordPass:

Crea una frase casuale e utilizza solo le prime tre lettere di ogni parola. Aggiungi anche caratteri speciali e numeri per rendere la password ancora più complessa. Ad esempio, la frase "Computer libero nella giungla" diventa "puter ero la ngla". Per decifrare questa password, servirebbero circa 94 mila anni; Utilizza una formula personale per creare la tua password, come sostituire ogni lettera con quella successiva dell'alfabeto o trasformare una canzone in un acronimo. "Amo i cetrioli" diventerebbe, ad esempio, "bnp l dfuslpml", mentre la celebre "Shine on you crazy diamond" dei Pink Floyd diventa "rsnsybccystswrcc". Il tempo necessario per decifrarla? 746 milioni di anni; Sostituisci vocali in una frase casuale e utilizza gli spazi per rendere la password ancora più difficile da decifrare. "Un'auto galleggia in una padella" diventa "un'euto gellegge in une pedelle". Forse non lo sapevi, ma anche gli spazi possono essere utilizzati. La password di cui sopra potrebbe essere violata in 583 milioni di trilioni di anni; Mescola i codici ISO dei tuoi paesi preferiti per creare una password univoca. Ad esempio: Messico, Irlanda, Francia, Germania e Giappone, sono mex ire fra deu jpn. Un hacker impiegherebbe - statisticamente parlando - 6 mila trilioni di anni per decifrare una password di questo tipo; Utilizza un gestore di password come NordPass per generare password robuste e archiviarle in modo sicuro. In questo modo, puoi accedere alle tue password da qualsiasi dispositivo e non rischi di dimenticarle.

Perché scegliere NordPass?

NordPass ti offre una soluzione semplice e sicura per gestire le tue password, i dettagli della carta di credito, le note protette e le informazioni personali su più dispositivi. Grazie alla funzione di compilazione automatica, potrai effettuare il login a tutti i tuoi account con pochi clic.

Oltre a semplificare la gestione delle password, NordPass offre anche funzionalità avanzate per garantire la massima sicurezza. Ad esempio, la funzione Salute Password ti aiuta a identificare password deboli, vecchie o riutilizzate, mentre il generatore di password uniche ti consente di creare chiavi di accesso complesse.

Inoltre, con Data Breach Scanner e Breach Monitoring, potrai scoprire se i tuoi dati sensibili sono stati divulgati e ricevere avvisi in caso di violazione del tuo indirizzo e-mail. Tutti i dati sensibili archiviati in NordPass vengono automaticamente cifrati utilizzando l'algoritmo XChaCha20 per garantire una sicurezza completa.

NordPass è disponibile sia in versione gratuita con funzionalità limitate che in versione Premium con accesso a tutte le funzionalità e vantaggi, tra cui la possibilità di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente. Al momento è attiva una speciale promozione, a cui puoi accedere tramite questo link, che offre uno sconto del 50% sulla sottoscrizione di NordPass Premium: soltanto 1,49 euro al mese, pari a 35,75 euro per i primi 2 anni (anziché 71,76). Affrettati: l'offerta sta per scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.