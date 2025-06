Crea il tuo sito WordPress in 5 minuti con IONOS e spendi pochissimo

Se stai progettando di creare un sito WordPress, che sia un blog, un portfolio o una vetrina per la tua attività, uno degli aspetti fondamentali da considerare è l’affidabilità dell’hosting. E in questo, IONOS rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose oggi disponibili: solida, semplice da configurare e – soprattutto – estremamente economica.

WordPress in pochi clic, anche per chi inizia da zero

IONOS offre un piano specificamente pensato per WordPress, con installazione guidata e rapida. Non serve avere competenze tecniche per iniziare: il pannello di controllo è intuitivo, e tutti gli strumenti fondamentali sono già integrati. L’offerta attuale include:

Dominio gratuito per 1 anno

Certificato SSL incluso , per garantire una navigazione sicura ai visitatori

Aggiornamenti automatici , per mantenere il sito protetto e performante

Supporto tecnico attivo h24 , con assistenza via telefono o chat

Spazio web e traffico generoso, anche nel piano base

Un’occasione particolarmente interessante per chi vuole iniziare con un investimento minimo ma non rinunciare alla qualità. Che tu stia costruendo il tuo primo sito o migrando da un’altra piattaforma, IONOS offre un ambiente stabile e ottimizzato per WordPress, con possibilità di espandere spazio, risorse e funzionalità man mano che il tuo progetto cresce. Il piano base è infatti scalabile, e può essere aggiornato in qualsiasi momento, senza interruzioni del servizio. L’estate è spesso il momento ideale per lavorare dietro le quinte del proprio sito: IONOS ti consente di farlo in modo agile e protetto, anche da mobile. Grazie al backup automatico e al supporto attivo tutti i giorni, puoi dedicarti ai contenuti e lasciare l’infrastruttura tecnica in mani esperte. Visita il sito ufficiale di IONOS per tutti i dettagli sull’offerta attiva e approfitta dei prezzi promozionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.