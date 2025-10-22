Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Crea il tuo sito web WordPress con IONOS: il primo anno è gratis

IONOS mette a tua disposizione 1 anno gratis per sviluppare il tuo sito web su WordPress. Ecco come funziona.
Crea il tuo sito web WordPress con IONOS: il primo anno è gratis
IONOS mette a tua disposizione 1 anno gratis per sviluppare il tuo sito web su WordPress. Ecco come funziona.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 22 ott 2025
Link copiato negli appunti

Per creare il tuo sito web su WordPress puoi sfruttare il pacchetto hosting fornito da IONOS con cui gestire il tuo progetto dalla costruzione alla messa online con tutti gli strumenti necessari per aiutarti ad avere un risultato professionale in pochissimo tempo. Con l'offerta di oggi hai 1 anno gratis incluso con cui provare tutte le caratteristiche del servizio.

Attiva l'hosting WordPress di IONOS

Tra le funzioni a tua disposizione potrai sfruttare l'integrazione con strumenti di intelligenza artificiale che ti aiuteranno a generare contenuti e impostare il tuo sito nella maniera migliore, con tempi di configurazione ridotti al minimo e risultati professionali in poco tempo.

Avrai una piattaforma ottimizzata con SSD e caching avanzato con velocità fino a 3 volte superiore rispetto alla concorrenza. Un hosting che è naturalmente anche estremamente sicuro con scansioni giornaliere, protezione DDoS e uptime del 99,99%, così il tuo sito resta sempre online e protetto da minacce esterne.

Attiva l'hosting WordPress di IONOS

Ripetiamo cosa propone l'offerta attuale: un anno gratis con cui sfruttare tutte le funzioni scegliendo il piano che più si adatta alle tue esigenze e poi decidere cosa fare una volta che saranno passati i 12 mesi. Un'occasione unica vista la qualità del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

IONOS ti dà la possibilità di creare un sito web totalmente gratis
Hosting

IONOS ti dà la possibilità di creare un sito web totalmente gratis
Hostinger: website builder AI per il tuo sito in sconto del 75%
Hosting

Hostinger: website builder AI per il tuo sito in sconto del 75%
Metti online il tuo progetto personale con IONOS: è semplice e gratis
Hosting

Metti online il tuo progetto personale con IONOS: è semplice e gratis
Aruba Drive: il cloud illimitato per archiviare e condividere i tuoi file
Hosting

Aruba Drive: il cloud illimitato per archiviare e condividere i tuoi file