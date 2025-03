Crea il tuo sito web in 3 semplici passaggi con Hostinger

Avere un sito web è oggi più che mai indispensabile: è la vetrina nella quale mostrare il proprio lavoro e il punto di contatto tramite il quale raggiungere una grande quantità di pubblico. Crearne uno di qualità, però, non è semplicissimo considerando i vari elementi tecnici e grafici da considerare. Che tu voglia avviare un blog, un e-commerce o una vetrina per la tua attività, Hostinger ha la soluzione: il website builder con funzionalità AI in promozione a 2,49€ al mese. Provalo ora con la garanzia soddisfatto o rimborsato per 30 giorni.

Semplicità e convenienza senza rinunciare alla qualità

Ciò che rende il website builder di Hostinger diverso dagli altri è innanzitutto la capacità di semplificare i passaggi necessari per la creazione di un sito web. Sono, infatti, necessari solamente tre passaggi per sviluppare un sito web non solo completo, ma anche efficiente e professionale.

Il primo passaggio prevede di spiegare all’AI tramite semplici frasi quali sono le esigenze che si vogliono perseguire con quel sito web. A quel punto sarà l’intelligenza artificiale integrata nel website builder di Hostinger a occuparsi della creazione del sito web dando la possibilità di scegliere eventualmente tra più di 150 template. Successivamente è possibile spostare i vari elementi, modificarne i colori e i font e configurare il layout del proprio sito secondo il proprio gusto. Dopo aver scelto il nome di dominio (incluso nel piano) è sufficiente pubblicare il sito affidandosi alle prestazioni e alla sicurezza di Hostinger. Queste le funzionalità principali incluse nei piani con il website builder integrato:

100 siti web

Email gratuita per 1 anno

Editor drag and drop

150 template

Integrazioni di marketing

Modifiche da dispositivi mobile

Garanzia di rimborso di 30 giorni

Supporto 24/7

Dominio gratuito (valore 9,99 €)

Strumenti AI

Il piano Website Builder Premium (a 2,49€ al mese) include anche l’AI Website builder, mentre il piano Website Builder Business (2,99€ al mese) aggiunge anche:

AI generatore di immagini

AI Writer

AI generatore di blog

AI heatmap

Strumenti SEO AI

Logo Maker AI

Generatore di prodotti AI

Funzionalità e-commerce

0% costi di transazione

Oltre 100 metodi di pagamento

Entrambi i piani sono in promozione e includono tre mesi di utilizzo gratuito e la garanzia soddisfatti o rimborsati per trenta giorni. Inizia oggi il tuo progetto online e distinguiti dalla massa con un sito realizzato in soli tre semplici passaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.