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Crea il tuo sito web con l'intelligenza artificiale: IONOS propone 12 mesi gratuiti

IONOS MyWebsite Now Plus gratis per 12 mesi ti offre la creazione del sito web con intelligenza artificiale.
Crea il tuo sito web con l'intelligenza artificiale: IONOS propone 12 mesi gratuiti
IONOS MyWebsite Now Plus gratis per 12 mesi ti offre la creazione del sito web con intelligenza artificiale.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 12 nov 2026
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Con la promozione attiva su IONOS, il pacchetto MyWebsite Now Plus viene proposto gratuitamente per un anno intero invece di 18 euro al mese e permette di mettere online un sito web professionale con il minimo sforzo e, soprattutto, a costo zero.

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Il piano si contraddistingue per l'integrazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale che aiutano a velocizzare ogni fase della messa online senza dover scrivere codice. Bastano poche informazioni sulla tua attività per far sì che il generatore crei una struttura completa e personalizzabile tramite un editor intuitivo, supportandoti con il generatore di loghi, immagini e palette di colori IA. Per la parte editoriale sono presenti strumenti dedicati alla scrittura di testi e ottimizzazione relativa in ottica SEO, con il supporto di monitor per il traffico e analisi della concorrenza reale.

La piattaforma mette a disposizione 50GB di spazio web e consente di realizzare siti strutturati fino a 200 pagine. La gestione avviene interamente via browser con template già ottimizzati per la visualizzazione da smartphone e tablet.

Ideale per dare forma al proprio progetto online e risparmiare su costi e tempi: la promo gratuita per un anno è un'ottima occasione per avviare la tua presenza digitale.

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