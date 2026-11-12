Crea il tuo sito web con l'intelligenza artificiale: IONOS propone 12 mesi gratuiti

Con la promozione attiva su IONOS, il pacchetto MyWebsite Now Plus viene proposto gratuitamente per un anno intero invece di 18 euro al mese e permette di mettere online un sito web professionale con il minimo sforzo e, soprattutto, a costo zero.

Il piano si contraddistingue per l'integrazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale che aiutano a velocizzare ogni fase della messa online senza dover scrivere codice. Bastano poche informazioni sulla tua attività per far sì che il generatore crei una struttura completa e personalizzabile tramite un editor intuitivo, supportandoti con il generatore di loghi, immagini e palette di colori IA. Per la parte editoriale sono presenti strumenti dedicati alla scrittura di testi e ottimizzazione relativa in ottica SEO, con il supporto di monitor per il traffico e analisi della concorrenza reale.

La piattaforma mette a disposizione 50GB di spazio web e consente di realizzare siti strutturati fino a 200 pagine. La gestione avviene interamente via browser con template già ottimizzati per la visualizzazione da smartphone e tablet.

Ideale per dare forma al proprio progetto online e risparmiare su costi e tempi: la promo gratuita per un anno è un'ottima occasione per avviare la tua presenza digitale.

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