Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Crea il tuo sito web con IONOS: ora gratis per un anno

Con IONOS anche chi non è esperto di programmazione può creare il proprio sito web personale. E per un anno non costa niente.
Crea il tuo sito web con IONOS: ora gratis per un anno
Con IONOS anche chi non è esperto di programmazione può creare il proprio sito web personale. E per un anno non costa niente.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 6 nov 2025
Link copiato negli appunti

La piattaforma IONOS Website Builder, potenziata dall'AI, consente di progettare e pubblicare un sito in modo rapido e intuitivo, anche per chi non è pratico di programmazione. Grazie alla nuova promozione, l'abbonamento è completamente gratuito per il primo anno.

La promozione, valida per un periodo limitato, prevede uno sconto del valore di 216 euro sul piano annuale: un'occasione perfetta per chi desidera lanciare un sito personale, un blog o un e-commerce con strumenti professionali e un supporto costante. Vediamo meglio le caratteristiche del tool di IONOS.

Vai all'offerta di IONOS

Come creare un sito web con IONOS in pochi minuti

Il website builder di IONOS è pensato per semplificare ogni fase della creazione. Bastano tre semplici passaggi: scegliere un modello tra centinaia di template personalizzabili, aggiungere testi e immagini tramite l'editor drag & drop, e infine adattare colori, font e layout secondo le proprie preferenze. Tutti i design sono responsive, ovvero si adattano automaticamente a smartphone, tablet e computer.

Uno dei punti di forza della piattaforma è l'uso dell'intelligenza artificiale, che genera testi originali e ottimizzati per il web in pochi secondi. Sono inoltre disponibili strumenti SEO integrati, una libreria di immagini professionali, una collezione di font e funzioni di personalizzazione avanzate.

Il pacchetto di IONOS include anche dominio gratuito, certificato SSL per la sicurezza del sito, un indirizzo e-mail personalizzato e l'assistenza di un consulente dedicato sempre disponibile.

Con la promozione attuale puoi iniziare subito a creare il tuo sito, portfolio o negozio online senza alcun investimento iniziale. Il piano gratuito dura 12 mesi, al termine dei quali potrai decidere se interrompere il servizio o passare a un piano avanzato con funzionalità aggiuntive. Per approfittare di questa straordinaria promozione basta andare sul sito di IONOS.

Vai all'offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Hosting Wordpress di IONOS: sito pronto in pochi secondi e gratis per 1 anno
Hosting

Hosting Wordpress di IONOS: sito pronto in pochi secondi e gratis per 1 anno
Early Black Friday Hostinger: fino all'80% di sconto su hosting WordPress e website builder
Hosting

Early Black Friday Hostinger: fino all'80% di sconto su hosting WordPress e website builder
Continua il Black Friday anticipato di Hostinger: sconti fino a 80%
Hosting

Continua il Black Friday anticipato di Hostinger: sconti fino a 80%
Black Friday Hostinger: fino all’80% di sconto sui piani hosting (con AI)
Hosting

Black Friday Hostinger: fino all’80% di sconto sui piani hosting (con AI)