Crea il tuo sito web con IONOS: ora gratis per un anno

La piattaforma IONOS Website Builder, potenziata dall'AI, consente di progettare e pubblicare un sito in modo rapido e intuitivo, anche per chi non è pratico di programmazione. Grazie alla nuova promozione, l'abbonamento è completamente gratuito per il primo anno.

La promozione, valida per un periodo limitato, prevede uno sconto del valore di 216 euro sul piano annuale: un'occasione perfetta per chi desidera lanciare un sito personale, un blog o un e-commerce con strumenti professionali e un supporto costante. Vediamo meglio le caratteristiche del tool di IONOS.

Come creare un sito web con IONOS in pochi minuti

Il website builder di IONOS è pensato per semplificare ogni fase della creazione. Bastano tre semplici passaggi: scegliere un modello tra centinaia di template personalizzabili, aggiungere testi e immagini tramite l'editor drag & drop, e infine adattare colori, font e layout secondo le proprie preferenze. Tutti i design sono responsive, ovvero si adattano automaticamente a smartphone, tablet e computer.

Uno dei punti di forza della piattaforma è l'uso dell'intelligenza artificiale, che genera testi originali e ottimizzati per il web in pochi secondi. Sono inoltre disponibili strumenti SEO integrati, una libreria di immagini professionali, una collezione di font e funzioni di personalizzazione avanzate.

Il pacchetto di IONOS include anche dominio gratuito, certificato SSL per la sicurezza del sito, un indirizzo e-mail personalizzato e l'assistenza di un consulente dedicato sempre disponibile.

Con la promozione attuale puoi iniziare subito a creare il tuo sito, portfolio o negozio online senza alcun investimento iniziale. Il piano gratuito dura 12 mesi, al termine dei quali potrai decidere se interrompere il servizio o passare a un piano avanzato con funzionalità aggiuntive. Per approfittare di questa straordinaria promozione basta andare sul sito di IONOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.