Crea il tuo sito in pochi clic con l'AI di Hostinger: prova gratis 7 giorni

Hai in mente un progetto online ma non sai da dove cominciare? Con il Website Builder di Hostinger puoi creare un sito web professionale in modo facile e veloce, anche senza competenze tecniche.

E ora puoi provarlo gratis per 7 giorni, senza inserire alcuna carta di credito. Un'occasione perfetta per scoprire cosa può fare l'intelligenza artificiale al servizio della tua idea.

Costruisci il tuo sito con l'AI di Hostinger in tre semplici passaggi

Il Website Builder di Hostinger semplifica tutto, dalla progettazione all’ottimizzazione SEO, grazie a una suite integrata di strumenti intelligenti. Ecco come funziona:

Racconta la tua idea: descrivi in poche parole l'obiettivo del sito e l'AI genera automaticamente la struttura, i contenuti iniziali e il design più adatto. Personalizza il risultato: modifica testi, immagini e layout con l'editor drag & drop. Tutto è intuitivo e sotto il tuo controllo. Fai crescere la tua presenza online: grazie agli strumenti SEO e ai tool per analizzare il traffico, potrai sviluppare la tua attività digitale in modo strategico.

Stai pensando a un negozio online? Nessun problema. Hostinger ti permette di creare un e-commerce completo in pochi minuti, con generazione automatica di descrizioni, titoli e tag per i prodotti.

Il builder include anche:

AI Writer , per generare testi efficaci;

, per generare testi efficaci; AI Image Generator , per immagini personalizzate;

, per immagini personalizzate; AI SEO Assistant , per migliorare il posizionamento;

, per migliorare il posizionamento; AI Blog Generator, per creare contenuti editoriali.

Tutto questo con hosting e dominio inclusi. Senza costi iniziali, senza carta di credito: attiva la prova gratuita di 7 giorni e scopri se è la soluzione giusta per il tuo sito web. Hostinger ti dà tutto quello che ti serve per iniziare, senza complicazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.