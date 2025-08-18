Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Crea il tuo sito con l'AI di Hostinger: bastano 2,99€ al mese

Con l'AI di Hostinger puoi creare un sito web anche senza avere nessuna competenza in materia. E oggi il piano è in sconto del 75%.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 18 ago 2025
Link copiato negli appunti

Hostinger propone una soluzione completa per chi desidera un piano di hosting performante unito a un website builder con strumenti di intelligenza artificiale, ideale per creare e gestire un sito web in modo pratico e a costi contenuti.

Grazie alla promozione attuale presente sul sito ufficiale, il servizio può essere attivato con uno sconto fino al 75%. Scegliendo la sottoscrizione da 48 mesi, la spesa scende a soli 2,99€ al mese, con l'aggiunta di due mesi gratuiti. La promo include una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Come funziona il website builder di Hostinger

I pacchetti di hosting sono disponibili in tre varianti, così da adattarsi alle esigenze di ciascun utente. Tutti i piani mettono a disposizione il website builder con AI, che semplifica la creazione e la personalizzazione delle pagine, permettendo anche a chi non ha esperienza tecnica di lanciare un sito dall'aspetto professionale.

Tra i vantaggi inclusi figurano un dominio gratuito per il primo anno, backup automatici (giornalieri o settimanali, a seconda del piano) e migrazione gratuita del sito. In base al pacchetto scelto è possibile ospitare fino a 100 siti web e avere a disposizione 100 GB di spazio NVMe, così da garantire prestazioni elevate e tempi di caricamento rapidi.

Con la promozione in corso, Hostinger diventa quindi accessibile a un prezzo ridotto, a partire da 2,99€ al mese con due mesi extra inclusi. Tutti i nuovi utenti possono inoltre contare sulla garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

