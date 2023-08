Crea il tuo sito con Hostinger: paghi solo 2,99€/mese

Pagando soltanto 2,99 euro al mese, Hostinger ti offre una vasta gamma di strumenti che possono aiutarti nella creazione del tuo sito Web partendo da zero.

Questa incredibile opportunità lo diventa ancora di più grazie a un'eccezionale sconto del 75% sul costo del piano Premium.

La piattaforma di Hostinger utilizza tecnologie all'avanguardia per garantire le massime prestazioni e salvaguardare dai più recenti rischi informatici.

Inoltre, ogni pacchetto comprende WordPress gestito, funzionalità di backup e un editor di siti Web intuitivo per comodità dell'utente.

Hostinger: la soluzione più conveniente per il lancio del tuo sito Web a di soli € 2,99

Optando per il pacchetto Premium di Hostinger, potrai supervisionare fino a 100 siti web. Inoltre, avrai a disposizione uno spazio di archiviazione di 100 GB su unità SSD.

Hostinger assicura che i tuoi dati saranno protetti con backup settimanali automatici, e avrai anche i vantaggi aggiuntivi di SSL, e-mail e certificati di sicurezza del dominio.

Sei anche libero di trasferire una quantità illimitata di file senza preoccuparti dei limiti di larghezza di banda.

Con l'opzione hosting WordPress gestito, puoi goderti la comodità dell'installazione con un clic e ricevere supporto nella gestione degli aggiornamenti e dei diversi plug-in.

Hostinger impiega varie tecnologie avanzate per migliorare le prestazioni. Una di queste tecnologie è LiteSpeed ​​Cache per WordPress, che utilizza la memorizzazione nella cache a livello di server e funzionalità di ottimizzazione specifiche del sito per ottimizzare i singoli siti web.

Inoltre, WordPress fornisce un'edizione multi-site che consente l'amministrazione immediata di numerosi siti Web tramite un pannello di controllo.

In relazione alla sicurezza, la strategia impiegata comprende diverse misure per garantire la sicurezza della piattaforma WordPress.

Inoltre, per proteggerti da potenziali rischi, è stato implementato il Web Application Firewall, rafforzato dal livello aggiuntivo di protezione fornito dal nameserver Cloudflare.

Infine, Hostinger offre una garanzia di uptime del sito Web del 99,9%, garantendo un accesso ininterrotto ai tuoi visitatori. Tutte queste funzionalità sono disponibili a un costo mensile di soli € 2,99.

