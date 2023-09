Crea, converti e modifica Pdf con SodaPDF con uno sconto da non perdere

Creare, convertire, modificare Pdf non è mai stato così semplice e conveniente. Il merito è tutto di SodaPDF, software che in queste settimane è disponibile ad un costo incredibile. Il piano annuale è, infatti, oggetto di una promozione record e costa appena 59 € invece di 139 €, per uno sconto del ben 55%!

Il piano annuale include feature molto interessanti, come l'elaborazione illimitata di documenti, l'accesso online Illimitato, la conversione in vari formati (Word, Excel, Powerpoint, immagini, etc,), password per proteggere i documenti e tanto altro ancora. Insomma, hai a disposizione tutto ciò che ti serve per lavorare sui tuoi documenti con una suite che all in one.

Scegli subito SodaPDF

SodaPDF è un vero e proprio leader nel settore e le condizioni del piano annuale sono super favorevoli. Basti pensare che, oltre alle varie caratteristiche, puoi contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni: nel caso il piano annuale non faccia per te, ti sarà restituito l'intero esborso.

Non finisce qui, perché a tua disposizione hai anche l'assistenza clienti completamente gratuita. Proprio così. In caso tu ne abbia bisogno, potrai contare anche sull'attento customer care, a tua disposizione per ogni tipo di necessità.

Ti ricordiamo che, oltre a creare, modificare e convertire, SodaPDF vanta anche opzioni di combinazione e divisione. Unire più file PDF in uno solo o di dividere un PDF in più documenti più piccoli non è mai stato così facile e divertente. Inoltre, puoi sfruttare:

Sicurezza: offre opzioni per proteggere i tuoi documenti PDF con password o crittografarli per garantire la loro riservatezza. Firme digitali: puoi anche utilizzare lo strumento per apporre firme digitali ai documenti PDF per verificarne l'autenticità. Strumenti di markup e annotazione: è possibile evidenziare testo, aggiungere annotazioni, frecce, forme e altro ancora per collaborare su documenti PDF.

