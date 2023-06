Crea cartelle crittografate e proteggi i tuoi file con NordLocker

NordLocker è il servizio cloud lanciato dagli stessi autori di NordVPN, pensato per crittografare e archiviare in totale sicurezza i file personali e aziendali. È un servizio che garantisce il massimo della privacy, consentendo di avere accesso ai propri dati ovunque, da qualsiasi dispositivo e senza alcun limite. Offre una piattaforma veramente semplice da utilizzare e garantisce che tutti il vostri file siano al sicuro, con copie di sicurezza e possibilità di ripristino.

Mettete i vostri dati al sicuro con NordLocker

Con NordLocker potete archiviare tutti i documenti o i file multimediali nell'archivio cloud, in modo da sincronizzarli con qualsiasi dispositivo collegato all'account. Con la politica "a conoscenza zero" non vengono raccolti dati d'utilizzo dell'utente, come password o tipologia dei file caricati, e la cifratura viene applicata già in fase di trasferimento, in modo che i vostri dati rimangano sempre privati.

Tutti i file vengono sottoposti a backup automatici periodici e protetti da accessi non autorizzati, così come da malware o possibili perdite accidentali. Potrete tenere tutto sott'occhio dal pannello di amministrazione dell'app. L'utilizzo è praticamente immediato, basterà infatti trascinare i file interessati per procedere al caricamento sul cloud. Questi verranno crittografati all'instante e messi in sicurezza, per essere facilmente ricondivisi con chiunque.

NordLocker genera un codice univoco per fornire un accesso sicuro a un altro utente, come un collega o un amico, garantendo una condivisione sicura in pochi clic. È inoltre possibile condividere delle cartelle crittografate tramite posta elettronica con altri utenti NordLocker.

I backup vengono eseguiti automaticamente in un dei server sicuri. Se uno dei vostri dispositivi è danneggiato, avete subito una perdita accidentale o applicato delle modifiche involontarie, basterà accedere al vostro account per recuperare subito i file.

Basterà scegliere il piano più adatto, tra abbonamento mensile o annuale, per ottenere tutti i benefici. È possibile scegliere 500GB, 2TB o un piano totalmente personalizzato contattando direttamente NordLocker.

