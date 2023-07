CR7 sfida l’Inter: guarda la sfida con l’Al Nassr in streaming

Se sei un appassionato di calcio, non puoi perderti il primo test stagionale della tournée estiva giapponese dell'Inter di Simone Inzaghi, che affronta l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in una sfida amichevole in terra nipponica.

Si tratta di un match ricco di fascino e di curiosità, che vedrà il confronto tra due grandi campioni come CR7 e Lautaro Martinez, ma anche il ritorno di Marcelo Brozovic, che ha vestito la maglia nerazzurra per otto anni e ora è tra le fila della ricchissima squadra saudita.

Inter-Al Nassr in streaming: amichevole di lusso in Giappone

L’Inter si presenta a questa sfida con tante novità in rosa, tra cui spiccano i giovani Frattesi e Thuram, arrivati dal Sassuolo e dal Borussia Monchengladbach. Riusciranno a mettersi in mostra e a convincere il nuovo allenatore? Oppure sarà Ronaldo a fare la differenza con le sue giocate e i suoi gol? C’è solo un modo per scoprirlo: guardare la partita in diretta streaming su DAZN.

DAZN è il servizio di streaming che ti offre il meglio delle amichevoli estive, ma anche tanti altri eventi sportivi da non perdere, come la Serie A, la Serie B, la Liga Spagnola e molto altro. Con DAZN puoi vedere tutto il calcio e lo sport che vuoi, quando vuoi e dove vuoi, su tutti i tuoi dispositivi preferiti: smart TV, smartphone, tablet, pc, console e decoder.

Abbonarsi a DAZN è facile e conveniente: ti basta registrarti sul sito o sull’app, scegliere il piano che preferisci (mensile o annuale) e inserire i tuoi dati di pagamento. E se sei già cliente Sky o TIM, potrai approfittare di offerte speciali per abbinare DAZN al tuo abbonamento.

Non aspettare oltre: abbonati ora a DAZN e guarda in streaming Inter-Al Nassr, l’amichevole che ti farà vivere le emozioni del calcio internazionale. La partita si giocherà al Yanmar Field Nagai di Osaka giovedì 27 luglio alle ore 12:15 italiane e sarà commentata da Riccardo Mancini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.