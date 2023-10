CPU Intel, 16GB di RAM e SSD da 512GB: mini PC MOSTRUOSO

Ormai i piccoli computer possono essere molto potenti nonostante le dimensioni e infatti oggi ne puoi acquistarne uno potente a prezzo vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Blackview MP80 a soli 200 euro, anziché 399,99 euro, applicando il coupon in pagina e il codice MP80N97TOP al momento del pagamento.

Grazie a questo doppio sconto oggi puoi risparmiare la bellezza di 200 euro. È chiaro che l'offerta non potrà durare a lungo per cui fai presto prima che sparisca. Questo piccolo computer ti permette di trasformare qualsiasi schermo in un PC. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC super a prezzo sgretolato su Amazon

Con questo computer tascabile fai un bel colpo. Incluso trovi un attacco VESA che ti permette di agganciarlo dietro lo schermo e così occupi ancora meno spazio sulla scrivania. Monta il processore Intel Alder Lake N97 di dodicesima generazione con ben 16 GB di RAM a disposizione che garantiscono ottime prestazioni.

Possiede anche un SSD da 512 GB che quindi non di darà problemi di memoria di archiviazione e l'accensione dei programmi sarà molto rapida. È dotato di 3 ingressi USB per trasferimenti veloci, 3 uscite HDMI per collegare fino a 3 monitor e 2 porte LAN. Sfrutta la tecnologia e avvaliti di un'offerta davvero eccellente.

Fai presto perché a un prezzo così vantaggioso lo vorranno tutti e quindi le unità disponibili si esauriranno in un attimo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini PC Blackview MP80 a soli 200 euro, anziché 399,99 euro, applicando il coupon in pagina e il codice MP80N97TOP al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

