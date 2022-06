CPU AMD Ryzen 5600X ad un prezzo IMBATTIBILE su Amazon

È ora di dare finalmente un'occhiata al Ryzen 5 5600X, il processore della serie Ryzen 5000 più conveniente annunciato fino ad oggi. Puoi acquistarlo ora su Amazon ad un prezzo mai visto prima: solo 215€ invece di 305,00€, parliamo di un risparmio di quasi 100 euro.

Il 5600X è dotato di un singolo CCD con 6 core abilitati, il che significa che è limitato a una cache L3 da 32 MB. Questo è ancora sostanziale rispetto alle parti Intel, ma è la metà di quello che ottieni con il 5900X, poiché quel processore di fascia alta racchiude due CCD con 6 core abilitati. Il 5600X è dotato di un clock di base di 3,7 GHz con un boost clock di 4,6 GHz, oltre che frequenze di clock molto simili al 5800X a 8 core.

Come il resto della gamma Zen 3, il Ryzen 5 5600X è eccezionalmente buono in termini di consumo energetico. Parliamo di un aumento di 7 watt rispetto al 3600, il che è eccellente considerando che è il 19% più veloce nei benchmark. La nuova CPU ha anche ridotto il consumo totale del sistema del 14% rispetto al 3700X, e rispetto ai componenti Intel concorrenti come il 10600K, è stat rilevata un'efficienza energetica notevolmente migliorata.

Per quanto riguarda l'overclock manuale, il Ryzen 5 5600X può essere spinto a 4,6 GHz su tutti i core. Ed è impressionante veere quanto sia migliore il Ryzen 5 5600X rispetto al 10600k.Viene fornito inoltre con un dissipatore ad aria già incluso, che svolge bene il suo lavoro.

