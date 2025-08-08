Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Costruisci il tuo sito da zero, gratis per un anno: l'offerta IONOS

Vuoi costruire il tuo sito senza spendere nulla per un anno? Con l'hosting IONOS è possibile. Ecco come fare.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 8 ago 2025
Realizzare un sito web professionale non è mai stato così facile e conveniente. IONOS, uno dei servizi più completi per la creazione di siti online, lancia una promozione imperdibile.

Per chi attiva ora il piano Plus sul sito ufficiale del provider, il primo anno è completamente gratuito, senza alcun canone mensile (anziché i consueti 18€). Un'occasione perfetta per chi vuole lanciare il proprio progetto digitale, anche senza alcuna esperienza tecnica.

Vai all'offerta di IONOS

Tutti i vantaggi dell'hosting di IONOS

La piattaforma mette a disposizione un editor intuitivo, pensato per chi parte da zero: con pochi clic puoi creare blog, siti vetrina, portfolio o landing page per attività commerciali e personali. Basta scegliere un template responsive, caricare immagini e testi, e utilizzare il pratico sistema drag & drop per personalizzare ogni sezione. Nessuna complicazione, nessuna necessità di scrivere codice.

Il piano gratuito per 12 mesi comprende dominio personalizzato, email professionale, certificato SSL, assistenza clienti e strumenti SEO per migliorare la visibilità su Google. Ma non solo: grazie all'intelligenza artificiale integrata, puoi generare contenuti testuali, definire la struttura del sito e ottenere suggerimenti grafici in tempo reale.

E se il tuo obiettivo è vendere online, trovi già pronto anche un modulo e-commerce completo, compatibile con i principali sistemi di pagamento e progettato per offrire un'esperienza fluida ai tuoi clienti.

Sia che tu voglia costruire un sito per passione, per promuovere i tuoi servizi o per iniziare a monetizzare con affiliazioni e consulenze, IONOS ti fornisce tutto ciò che ti serve per partire. E con zero spese per il primo anno, non hai davvero nulla da perdere. Inizia ora e trasforma la tua idea in un progetto online con IONOS.

Vai all'offerta di IONOS
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

