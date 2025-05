Costi esorbitanti del roaming addio con la eSIM per l'estero di Saily

Quando ci si reca fuori dall'Unione europea si devono fare i conti con i costi esorbitanti del roaming, un vero e proprio salasso per quanti vogliono o hanno la necessità di navigare in Internet durante la loro permanenza all'estero. Le soluzioni sono tre: scegliere un piano dati alternativo con il proprio operatore, acquistare una SIM locale una volta che si arriva in aeroporto, oppure dotarsi di un servizio eSIM con un piano dati predefinito. Delle tre, la soluzione più conveniente e semplice è la terza.

Tra i migliori servizi eSIM per l'estero segnaliamo Saily, nato dall'idea del team di Nord Security, lo stesso che ha creato app di successo come NordVPN e NordPass. Saily offre piani dati per oltre 200 Paesi in tutto il mondo, distinguendosi rispetto alla concorrenza sia per i prezzi più convenienti sia per l'ottima copertura proposta, grazie alla collaborazione con i migliori operatori locali. Inoltre, in questi giorni potete utilizzare il codice promozionale TRYSAILY5 per ottenere il 5% di sconto a carrello su qualsiasi piano.

Perché scegliere la eSIM di Saily

Uno dei principali vantaggi della eSIM Saily è la facilità d'installazione del servizio, rendendo la procedura alla portata di tutti, anche di chi non l'ha mai utilizzato prima. L'intera configurazione della eSIM avviene infatti online, seguendo passo dopo passo le istruzioni fornite dal sito ufficiale di Saily.

Un altro vantaggio rispetto ai servizi analoghi già presenti sul mercato è la convenienza dei prezzi: le tariffe di Saily, indipendentemente dalla destinazione prescelta, sono tra le più basse di tutto il settore. Se prendiamo come esempio un viaggio in Cina, per un piano dati eSIM da 10GB, valido per 30 giorni, l'importo totale da spendere è di soli 26,99 dollari.

Infine, l'ottimo rapporto qualità-prezzo viene certificato dalla scelta dei migliori operatori locali, per una navigazione stabile e veloce in qualsiasi condizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.