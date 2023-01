Cos'è EasyApp e perché è così utile per il tuo sito Web

Al giorno d'oggi, online sono disponibili una moltitudine di CMS (Content Management System).

Si tratta delle "fondamenta" su cui poggiano i siti Web e che, di essi, gestiscono ogni singolo meccanismo. Tra i più famosi del settore possiamo citare:

WordPress

PrestaShop

Magento

Joomla!

Drupal

ma la lista, come è facile capire, potrebbe essere molto più lunga.

Questi differiscono da loro per diversi aspetti, inclusa l'installazione: in molti casi infatti, questa può risultare a dir poco macchinosa. Proprio per favorire la gestione di CMS, anche i più specifici e meno diffusi, Serverplan ha ideato un'apposito sistema di installazione e gestione, ovvero EasyApp.

Il sistema in questione non è altro che un pannello per installare, aggiornare e gestire backup di oltre 60 CMS. Una comodità non da poco, soprattutto per chi cerca soluzioni specifiche per e-Commerce, forum o altre tipologie di sito.

EasyApp: installa, gestisci e fai backup di oltre 60 CMS diversi

Il funzionamento di questo strumento è alquanto semplice, rivelandosi ideale per la gestione dei CMS tanto in fase di installazione, quanto di gestione.

D'altro canto, Serverplan non è di certo un nome sconosciuto a chi lavora sul Web. Stiamo parlando di un provider italiano, nato nell'ormai lontano 2002 e ad oggi una delle aziende del settore più conosciute in Italia e non solo.

Il sistema EasyApp è solo uno dei tanti particolari che contraddistinguono la piattaforma dalle tante altre sul mercato. Questa infatti, propone ai suoi utenti non solo piani hosting, ma anche:

domini

e-mail e PEC

cloud server

VPS hosting

server dedicati

e tanto altro.

Quale esempio di quanto offerto da Serverplan?

Il piano dal prezzo più contenuto per WordPress, chiamato STARTERKIT, comprende dominio gratuito, 5 GB di spazio su SSD, un database MySQL, sistema di backup giornaliero e sistema anti-malware.

Il prezzo? Si parla di appena 24 euro + IVA all'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.