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Cosa vedere su Disney+ a fine giugno 2026: scopri le tariffe e i titoli

Avatar, The Bear, Toy Story e molto altro: Disney+ chiude giugno 2026 con un calendario streaming da non perdere. Film, serie e ritorni attesi.
Cosa vedere su Disney+ a fine giugno 2026: scopri le tariffe e i titoli
Avatar, The Bear, Toy Story e molto altro: Disney+ chiude giugno 2026 con un calendario streaming da non perdere. Film, serie e ritorni attesi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 28 giu 2026
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L'estate è il momento perfetto per scoprire (o riscoprire) le migliori uscite in streaming , e Disney+ chiude giugno con un calendario che non lascia scuse per annoiarsi. Dai blockbuster da record alle serie più attese, ecco tutto quello che non puoi perderti.

 

Scopri tutte le novità che ti riserva Disney+

  • Avatar: Fire and Ash - il blockbuster dell'anno arriva in streaming

Se te lo sei perso al cinema, il momento è arrivato. Dal 24 giugno, il terzo capitolo della saga di James Cameron è disponibile in esclusiva su Disney+. Cinque settimane consecutive al primo posto al botteghino, un Oscar in tasca e nuovi scenari di Pandora da esplorare: Fire and Ash è esattamente lo spettacolo visivo che ti aspetti.

  • Toy Story Collection — il conto alla rovescia per Toy Story 5 inizia qui

Woody, Buzz e Jessie tornano in streaming proprio mentre si avvicina l'uscita al cinema di Toy Story 5. Tutta la saga è disponibile, con i cortometraggi Toy Story That Time Forgot e Toy Story of Terror!, e in più il video musicale I Knew It, I Knew You di Taylor Swift. Il modo migliore per arrivare preparati (e già emozionati) al quinto capitolo.

  • The Bear Stagione 5 - l'addio che nessuno vuole, ma tutti guarderanno

Dal 25 giugno arriva la quinta e ultima stagione di The Bear. Carmy ha lasciato la cucina, e ora tocca a Sydney, Richie e Sugar tenere in piedi il ristorante — e inseguire quella stella Michelin che cambia tutto. Episodi da circa 30 minuti, un cast straordinario con Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Jamie Lee Curtis e Will Poulter, e una stagione finale che promette di non deludere. Guardala tutta d'un fiato, o assaporala episodio per episodio: in ogni caso, preparati ai sentimenti.

Giugno su Disney+ non ha voglia di deludere. Che tu cerchi emozione, risate o qualcosa da guardare in famiglia, c'è un titolo fatto per te. Condividi il tuo preferito sui social e inizia a guardare adesso.

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