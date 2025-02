Cosa guardare su Disney Plus oggi? Ecco tutte le ultime novità per il catalogo

Il mese di febbraio ha visto l'arrivo di diverse novità per Disney Plus. La piattaforma di streaming continua ad arricchire il suo catalogo proponendo serie e film per tutti i gusti, da guardare comodamente in streaming, da tutti i propri dispositivi. Ricordiamo che per accedere al catalogo basta attivare un abbonamento da 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus da cui sarà possibile poi attivare un nuovo abbonamento.

Cosa c'è di nuovo su Disney Plus?

Ci sono tante novità da scoprire su Disney Plus. Dalla scorsa settimana, ad esempio, è disponibile Win or Lose, probabilmente la serie più attesa del mese per la piattaforma. Si tratta della prima serie animata realizzata da Pixar Animation Studios per la piattaforma e, come spesso accade per i contenuti in arrivo su Disney Plus, è adatto a tutte le fasce d'età.

Da segnalare anche l'interessante A Thousand Blows, una serie originale ambientata sul finire dell'1800 nell'East End di Londra. I primi episodi hanno ottenuto recensioni molto positive. Da inizio mese, invece, è disponibile la sesta stagione di The Kardashans. Questa settimana, infine, arriverà la quarta stagione di Abbott Elementary. Appuntamento al prossimo 4 marzo per l'attesissima Daredevil: Born Again.

Ricordiamo che per accedere a tutto il catalogo di Disney Plus è sufficiente attivare un abbonamento scegliendo tra le seguenti opzioni:

Standard con pubblicità dal costo di 5,99 euro al mese

dal costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità dal costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

dal costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno Premium dal costo di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno, che consente di guardare i contenuti in 4K e da un massimo di 4 dispositivi.



