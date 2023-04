Cosa comprende Vodafone Internet Unlimited e perché conviene

Se stavi cercando una nuova connessione veloce, stabile e sicura per la tua casa, Vodafone Internet Unlimited è l’offerta che fa per te.

Con Internet Unlimited puoi navigare alla massima velocità fino a 2.5 Gigabit/s in base alla tua copertura, chiamare illimitatamente verso fissi e mobili nazionali e avere la Vodafone Station inclusa nel nuovo esclusivo prezzo di 24,90 euro al mese.

I vantaggi di Vodafone Internet Unlimited

Oltre ad avere una connessione velocissima, con Vodafone Internet Unlimited puoi usufruire di Rete Sicura Family, il servizio che ti protegge da virus e siti dannosi e che ti offre la funzione di Parental Control per una navigazione sicura anche per i bambini.

Se attivi ora Internet Unlimited, puoi approfittare come ti dicevamo di una nuova offerta imperdibile: solo 24,90 euro al mese con costi di attivazione inclusi per 24 mesi. Un risparmio garantito e nessun vincolo di permanenza: puoi recedere in ogni momento il contratto, versando solo le rate residue del costo di attivazione.

Non perdere tempo: scopri subito se la tua zona è coperta dalla fibra Vodafone e attiva online Internet Unlimited. Ti basterà avere con te la tua carta d’identità, il codice fiscale e quello di migrazione se vuoi mantenere il tuo vecchio numero.

Vodafone Internet Unlimited è la Rete che pensa a te. Quando vuoi vivere la tua casa. Quando ti dedichi a ciò che ami. Quando ti serve concentrazione. Non perderti l'offerta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.