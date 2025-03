Cosa c'è di nuovo su Disney Plus? Le novità in arrivo ad aprile 2025

Ci sarà tanto da vedere su Disney Plus nel corso delle prossime settimane. La piattaforma di streaming di Disney, infatti, si prepara a registrare numerose novità nel corso del mese di aprile 2025, andando ad arricchire il catalogo di contenuti messi a disposizione dei suoi utenti. Per chi non ha un abbonamento attivo, ricordiamo, bastano 5,99 euro al mese per attivarne uno. Per scegliere il piano giusto e iniziare a guardare i contenuti presenti sulla piattaforma basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Disney+.

Le novità di aprile 2025

Ci sono tante novità in arrivo su Disney+ dove, da pochi giorni, è stato pubblicato anche l'attesissimo film Mufasa, al debutto sulle piattaforme di streaming dopo il grande successo cinematografico.

Tra i nuovi contenuti previsti per il mese di aprile, invece, troveremo Dying for Sex, una nuova serie con Michelle Williams che interpreta una donna che, dopo aver scoperto di avere una malattia terminale, inizia un "viaggio" di esplorazione sessuale, per approfondire i desideri che aveva precedentemente represso. I primi episodi saranno disponibili dal 4 aprile.

In arrivo c'è anche la nuova serie di Doctor Who, ora interpretato da Ncuti Gatwa. In questo caso, gli episodi inizieranno ad arrivare sulla piattaforma a partire dal prossimo 12 aprile. Un'altra grande novità di aprile sulla piattaforma sarà la seconda stagione di Andor.

Dying for Sex

Doctor Who - stagione 2

Android - stagione 2

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.