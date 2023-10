Cos'è Meshnet e perché dovresti usarla per condividere i tuoi file

Gli utenti che hanno bisogno di un livello di sicurezza avanzato, di una bassa latenza e di un'alta velocità di trasmissione per attività quali collaborazioni di lavoro attive, sessioni di gaming di lunga durata e condivisione di file farebbero bene a conoscere (e usare) Meshnet. Si tratta di una funzionalità che permette di accedere ad altri dispositivi in totale sicurezza, qualunque sia la loro posizione. Al termine della configurazione, questa particolare tecnologia funziona come una rete locale LAN sicura, andando a connettere in automatico i vari device disponibili. Tra le poche VPN che integrano Meshnet figura NordVPN, punto di riferimento del settore.

L'importanza di Meshnet per la condivisione dei file

L'utilizzo di Meshnet grazie a un servizio come NordVPN permette di eliminare tutti quelli che sono gli intermediari e di inviare i file direttamente ad altri dispositivi in tutta sicurezza. La condivisione dei documenti diventa non solo più comoda e privata, ma anche più veloce.

Un ulteriore punto di forza di questa funzionalità è la sua compatibilità con i principali sistemi operativi oggi disponibili. Funziona infatti sui PC Windows, i Mac, i computer con a bordo Linux, i dispositivi mobili con a bordo Android, oltre che su iPhone e iPad.

Grazie a Meshnet, inoltre, non vi è alcun limite di dimensione né alcuna restrizione sui file. Per inviare in sicurezza immagini, video e documenti di lavoro importanti è sufficiente che i dispositivi siano collegati a Meshnet, ovunque essi si trovino.

Come accennato qui sopra, Meshnet è un servizio gratuito offerto da NordVPN, il servizio di connessione privata leader del settore VPN. Oggi puoi attivare il piano Standard a soli 3,79 euro al mese per i primi 2 anni, con 3 mesi extra in regalo grazie allo Sconto Black Friday. Per sottoscrivere l'offerta collegati alla pagina dedicata del sito ufficiale.

