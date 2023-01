Corso di Photoshop per principianti: con i saldi a soli 9,99€

Adobe Photoshop è uno tra i software di grafica più avanzati e potenti sul mercato: la sua vasta gamma di strumenti e funzionalità professionali lo rendono molto versatile e adatto alla creazione, modifica e lavorazione di immagini digitali. Tuttavia, per ottenere risultati professionali, serve impegno e voglia di imparare. Di fondamentale importanza è avere una solida comprensione delle basi del programma.

Per questo motivo, consigliamo di seguire un corso introduttivo di Adobe Photoshop, come quello pensato dal visual artist spagnolo Carles Marsal. Si tratta di un pacchetto composto da cinque corsi Domestika Basics, tutti dedicati al noto programma di fotoritocco. Grazie ai saldi Domestika attualmente in corso, è possibile acquistare l'intero corso - con accesso a vita a tutte le videolezioni, risorse aggiuntive ed eventuali aggiornamenti futuri - al prezzo stracciato di soli 9,99 euro.

Cosa imparerai nel corso?

Il corso di introduzione ad Adobe Photoshop offre una panoramica completa dei fondamenti del programma, dalla gestione dei documenti e dei livelli fino a selezioni, maschere e strumenti base. Il corso si estende poi all'esplorazione del mondo del fotomontaggio: durante le lezioni, gli studenti impareranno a gestire dimensioni, risoluzione e trasformazioni, nonché gli strumenti per ricostruire, correggere, migliorare e rifinire al dettaglio l'immagine, luci, ombre, colori e altro ancora.

Il corso è progettato per adattarsi sia a coloro che hanno già esperienza con Adobe Photoshop, sia a coloro che vogliono imparare il programma da zero per progetti personali o professionali. Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa del programma, tuttavia ci sono alcuni requisiti tecnici che gli studenti devono soddisfare per seguire il corso: possedere un PC con sistema operativo Windows 7 (o superiore) oppure un macOS El Capitan o successivo, avere una copia di Adobe Photoshop CC installata (non inclusa, ma disponibile per il download gratuito dal sito web di Adobe) e una tavoletta grafica, non obbligatoria ma consigliata.

Il corso introduttivo ad Adobe Photoshop si compone di cinque "mini-corsi" che suddividono in argomenti le 50 videolezioni incluse, per una durata complessiva di quasi 7 ore. Come tutti i corsi Domestika, gli studenti avranno accesso illimitato e permanente a tutte le videolezioni, senza limiti, per imparare a proprio ritmo e consultare i contenuti ogni volta che desiderano. Approfitta della promozione in via esclusiva attraverso questo link, ma affrettati: l’offerta sta per scadere.

