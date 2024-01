Corso di inglese online per bambini: impara, divertiti e risparmia il 15%

Sei alla ricerca di un corso di inglese online per bambini efficace, e che allo stesso tempo possa far divertire tuo figlio? Oggi ti segnaliamo la proposta di Novakid, innovativa e pluripremiata start-up per l'apprendimento online, che offre corsi per imparare l'inglese rivolgendosi a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni di età. La prima lezione è offerta come prova gratuita, mentre sul successivo acquisto risparmi il 15% grazie al codice sconto esclusivo HTML15, disponibile soltanto per i nostri lettori.

Corso di inglese online per bambini: con Novakid prima lezione di prova gratuita + codice sconto esclusivo

Alla base dei numeri straordinari ottenuti in così poco tempo dai corsi di inglese per bambini di Novakid, vi è un eccellente metodo di studio. Una parte essenziale è costituita da una vera e propria immersione linguistica, con i bambini che impareranno l'inglese da un insegnante madrelingua.

Un altro dato importante è che tutti gli insegnanti della piattaforma hanno conseguito la certificazione internazionale di insegnante della lingua inglese e seguono con regolare frequenza corsi di formazione.

A tutto questo si aggiunge poi la personalizzazione dei corsi in base all'età e alle caratteristiche individuali di ciascun studente. In questo modo imparare l'inglese da zero non diventa un problema.

Tutte le lezioni di Novakid si svolgono online, senza la necessità di installare alcun programma, né di acquistare libri o quaderni. L'intero materiale di studio viene infatti fornito dalla piattaforma web. Nel momento in cui vi scriviamo, sono quasi 14 milioni le lezioni già completate, a conferma del grande successo internazionale ottenuto dalla giovane start-up.

Prova gratis il metodo di studio offerto da Novakid: se la prima lezione di prova ti convince, ricordati di sfruttare il codice sconto esclusivo HTML15 per risparmiare il 15% sul primo acquisto che effettui sulla piattaforma.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.