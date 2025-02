Corso accelerato di inglese online per un imminente viaggio all'estero

Per le prossime vacanze di Pasqua hai organizzato il tuo primo viaggio all'estero insieme alla tua compagna. C'è solo un problema: nessuno di voi due conosce l'inglese, o meglio non avete quelle conoscenze di base che vi fanno dormire sonni tranquilli in vista del viaggio.

Ecco, se le cose stanno così, ti suggeriamo un corso accelerato di lingua inglese con l'applicazione Mondly, piattaforma di riferimento del settore. Tra le altre cose, ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi da Apple e Facebook in qualità di Migliore nuova app e App dell'anno.

Inoltre, in questi giorni si è ancora in tempo per approfittare dell'offerta che consente di acquistare il piano a vita di Mondly al prezzo scontato di 119,99 euro. Grazie a questo piano si ha accesso alle lezioni di tutte le lingue incluse nell'applicazione, tra cui figurano l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il cinese, il coreano, il giapponese e il turco.

Corso accelerato di inglese con l'app Mondly

Come abbiamo visto, Mondly è un'applicazione che consente di imparare velocemente l'inglese, in vista di un imminente viaggio all'estero da soli o in compagnia. Ecco in che modo questa app può essere d'aiuto:

Apprendimento rapido delle frasi più utili : così come è strutturato, Mondly permette di imparare il più velocemente possibile frasi che possono tornare molto utili in determinati scenari, come ad esempio ordinare al ristorante, chiedere informazioni alla reception o quando si è in giro, oppure mentre si effettuano acquisti.

: così come è strutturato, Mondly permette di imparare il più velocemente possibile frasi che possono tornare molto utili in determinati scenari, come ad esempio ordinare al ristorante, chiedere informazioni alla reception o quando si è in giro, oppure mentre si effettuano acquisti. Lezioni brevi e pratiche : tra i contenuti più apprezzati dell'app Mondly vi sono le lezioni brevi e pratiche, una soluzione ideale per quanti devono partire tra poche settimane e hanno la necessità di imparare velocemente.

: tra i contenuti più apprezzati dell'app Mondly vi sono le lezioni brevi e pratiche, una soluzione ideale per quanti devono partire tra poche settimane e hanno la necessità di imparare velocemente. Tecnologia di riconoscimento vocale : l'integrazione del riconoscimento vocale aiuta gli studenti a esercitarsi in conversazioni interattive, andando così a simulare scenari realistici.

: l'integrazione del riconoscimento vocale aiuta gli studenti a esercitarsi in conversazioni interattive, andando così a simulare scenari realistici. Ripasso con chatbot: così come la tecnologia di riconoscimento vocale, Mondly può contare anche su un chatbot, utile per ripassare comodamente e fissare i concetti più importanti.

Mondly dunque si rivela uno strumento efficace per tutti coloro che stanno per partire all'estero e hanno la necessità di comunicare con disinvoltura e senza preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.