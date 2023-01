Corsair VOID ELITE Surround con audio 7.1 ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Le cuffie da gioco Corsair Void RGB offrono una proposta intrigante per coloro che cercano delle cuffie con audio surround 7.1 e un microfono per meno di 60 euro. Ci sono molte opzioni per chi cerca un paio di cuffie da gioco economiche al giorno d'oggi, ma se stai cercando un nome affidabile audio, questo set Corsair ha sicuramente qualche asso nella manica. Acquistale ora su Amazon a soli 59,99€ invece di 69,99€.

La prima cosa che noterai dell'auricolare Corsair Void potrebbe non essere la finitura opaca liscia o la larghezza dell'archetto. Se la tua testa risulta leggermente più grande della maggior parte, sarai grato di trovare finalmente un paio di cuffie economiche che sono un po' più larghe e lasciano spazio extra per le tue orecchie.

Un rapido ha rivelato quanto possa essere potente questo set di cuffie con un chiaro panorama sonoro a sua disposizione, in particolare uno che si diverte nelle gamme più alte. Gli ascoltatori di tutti i giorni saranno sicuramente più che contenti del suono prodotto, ma se sei abituato a giocare con un panorama sonoro più affollato e pieno di azione potresti voler giocherellare con l'equalizzazione ove possibile.

Queste cuffie prosperano nei medi. Ciò significa che otterrai un profilo sonoro meravigliosamente rotondo durante le scene più lente: passi che scricchiolano tra l'erba alta di Horizon Zero Dawn o il clangore di mostri in agguato in tutta Raccoon City. Le cuffie Corsair Void Elite portano una fantastica qualità audio in questi momenti, anche grazie alla precisione del surround 7.1 spaziale che prospera in condizioni chiare. E' disponibile su PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili grazie al jack da 3.5 mm. Approfitta ora dello sconto del 14% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.