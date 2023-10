Corsair VIRTUOSO XT: cuffie da gaming per PC e consolle (-68€)

Vuoi vivere i tuoi giochi per un'esperienza emozionante e coinvolgente? Allora devi assolutamente acquistare delle cuffie di alta qualità e oggi le puoi avere a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Corsair VIRTUOSO XT a soli 219,99 euro, invece che 287,90 euro.

Dunque se fai presto puoi avvalerti dello sconto del 24% e quindi risparmiare circa 68 euro sul totale. Una promozione eccezionale da non perdere per nessun motivo al mondo. Queste cuffie wireless sono comodissime e ti permettono di percepire ogni piccolo suolo. Sono dotate di un microfono e sono compatibili con computer e consolle di gioco. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Corsair VIRTUOSO XT: le migliori cuffie wireless da gaming

Non ci sono dubbi, a questo prezzo sono le migliori cuffie wireless da gaming che puoi avere. Sono dotate di altoparlanti al neodimio da 50 mm e offrono quindi un suono preciso con una frequenza da 20 Hz a 40.000 Hz. Sono molto comode grazie a cuscinetti imbottiti e un archetto regolabile.

Potrai connetterle praticamente con tutti i dispositivi, dai computer alle consolle di gioco. Infatti le puoi associare con il ricevitore che trovi incluso, in modalità Bluetooth, con il cavo USB o con il cavo da 3,5 mm. Possiedono anche un microfono omnidirezionale che capta la tua voce in modo perfetto e la restituisce forte chiara.

Sii rapido perché difficilmente l'offerta potrà durare ancora molto. Quindi prima che svanisca vai su Amazon e acquista le tue Corsair VIRTUOSO XT a soli 219,99 euro, invece che 287,90 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

