Corsair Vengeance SODIMM da 64GB ad un prezzo PAZZO su Amazon

Se hai bisogno di un pc che sia più veloce,che abbia maggiori capacità e possa lavorare bene anche durante fasi di stress elevate, dovresti pensare seriamente di acquistare a soli le RAM Corsair Vengeance SODIMMDA 64 GB. Acquistale ora su Amazon a soli 199,09€ invece di 253,00€.

Ottime per le attività, i giochi e i carichi di lavoro più impegnativi, sono compatibili con un'ampia gamma di popolari laptop come Intel e AMD e adatte ovviamente per giochi e PC con fattore di forma ridotto, oltre che con i kit Intel NUC.

Si installano in pochi minuti per la maggior parte dei laptop e dei computer compatibili. Ma è sempre meglio verificare con il produttore dell'hardware le informazioni sulla compatibilità e le istruzioni di installazione.

Ottimizzate per la massima velocità

Tramite il software si imposta automaticamente la velocità massima sui sistemi compatibili per ottimizzare i tempi di caricamento, il multitasking e altro ancora. Non è necessaria nessuna configurazione del BIOS per sfruttare la maggiore velocità: installa e vai.

Ogni modulo è rigorosamente schermato e accuratamente testato in condizioni estreme per garantire prestazioni e affidabilità superiori. Infatti il prodotto è supportato da una garanzia limitata a vita.

Ricordiamo le specifiche del prodotto:

RAM da 64 GB: 2 x 32 GB (Dual Channel), SODIMM 260-pin (perlaptop), DDR4, 2933 MHz / PC4-23400, CL19-19-19-47, 1.2 V, non-buffered, not -ECC - Vengeance SODIMM series, Nera.

Approfitta ora dello sconto del 21% e acquista questo kit RAM ad un prezzo speciale su Amazon, e ricordati che se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratis.

