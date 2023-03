Corsair MM700 RGB 3XL può essere tuo ad un prezzo irrisorio su Amazon

Il nuovo tappetino per mouse Corsair MM700 RGB rappresenta un'aggiunta sostanziale al mercato degli accessori per gaming. La superficie nera e sobria, con la sola scritta "Corsair" in basso a sinistra, cela una serie di funzioni extra che lo rendono un prodotto molto appetibile. Inoltre, sebbene il design sia essenziale, la struttura in gomma di circa 4 mm di spessore garantisce un appoggio confortevole e compensa le piccole imperfezioni del tavolo, mentre la presenza di un supporto gommato impedisce al mouse di scivolare via. Acquistalo su Amazon a soli 76,99€ invece di 129,99€.

Il Corsair MM700 RGB non è dotato di molte funzioni extra, ma si presenta come un prodotto dalle grandi potenzialità. Il tappetino è dotato di illuminazione RGB a 3 zone integrata, gestibile attraverso un controller di illuminazione RGB a 3 zone che fa parte della sezione dell'hub USB. Il logo Corsair sull'hub USB rappresenta la prima zona, mentre le altre due zone sono uniformemente distribuite sulla circonferenza esterna dell'MM700 RGB.

La possibilità di passare da una zona all'altra tra le 12 impostazioni di illuminazione dell'hub USB con un solo pulsante, e la possibilità di utilizzare il software iCUE di Corsair per un controllo basato su PC, fanno del MM700 RGB un tappetino altamente personalizzabile.

Il tappetino per mouse Corsair MM700 RGB è stato progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti, che richiedono spazio e comfort. La superficie in tessuto è liscia e non ostacola i movimenti veloci del mouse, mentre la struttura in gomma flessibile garantisce l'assenza di punti di pressione anche dopo un uso prolungato. Inoltre, la parte inferiore gommata aiuta a mantenere una presa salda del tappetino, impedendo al mouse di cadere o spostarsi accidentalmente.

Il Corsair MM700 RGB rappresenta un prodotto di alto livello, anche se non economico. La combinazione di funzionalità, design e prestazioni lo rende tuttavia un prodotto di grande valore per chi cerca un tappetino per mouse altamente personalizzabile e dal grande comfort. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

