Corsair M65 RGB Ultra è offerto ad un prezzo pauroso su Amazon

Il Corsair M65 RGB Ultra è un mouse di alta qualità progettato per i giocatori di sparatutto in prima persona (FPS) e non solo. Grazie alle sue numerose funzioni come la manopola DPI, le cinque diverse impostazioni DPI e gli otto pulsanti personalizzabili, questo mouse può competere con altri modelli di fascia alta, come il Razer Basilisk V3. Acquistalo su Amazon a soli 54,99€ invece di 79,99€.

Tuttavia, se si utilizza un'impugnatura con il palmo della mano invece che con la punta delle dita, potrebbe essere difficile adattarsi alla forma del mouse. Inoltre, il pulsante di accelerazione DPI è a filo con il corpo del mouse, il che lo rende difficile da trovare in una situazione di gioco frenetica.

Nonostante ciò, il mouse offre la possibilità di personalizzare il suo peso grazie alla presenza di tre piccoli pesi. Anche se il peso di base di 97 grammi dell'M65 RGB Ultra dovrebbe essere gestibile per la maggior parte degli utenti, una volta accumulati 115 grammi, ogni peso aggiuntivo aggiungerà 6 grammi al totale, che potrebbe essere troppo pesante per alcuni.

Tuttavia, il mouse è facile da usare e piacevole da tenere in mano. È possibile prendere rapidamente la mira, cambiare direzione durante la guida o regolare la telecamera di gioco per prendere nota della posizione degli avversari e dei marcatori degli obiettivi. Gli otto pulsanti personalizzabili e le impostazioni DPI consentono di modificare il layout e la reattività per adattarsi a una vasta gamma di giochi.

In conclusione, il Corsair M65 RGB Ultra è un ottimo mouse per i giocatori di FPS e di giochi in generale. Sebbene presenti alcuni piccoli svantaggi come la difficoltà nel trovare il pulsante DPI durante il gioco e la possibilità di diventare troppo pesante con l'aggiunta di troppi pesi, questi non influiscono negativamente sulla sua performance globale. Approfitta ora dello sconto del 31% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.