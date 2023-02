Corsair HS80 RGB: cuffie gaming con audio surround e microfono al 42%

Se vuoi vivere delle autentiche emozioni mentre di godi i tuoi giochi, allora questa offerta che ti segnalo è perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel carrello Corsair HS80 RGB a soli 74,99 euro, invece che 129,99 euro.

Questo incredibile ribasso del 42% porta il prezzo al minimo storico su Amazon. Va da se quindi che per beneficiare di questa offerta devi essere rapidissimo. Queste cuffie gaming offrono un suono eccezionale e realistico. Sono molto comode e le potrai indossare per tutto il tempo che vuoi senza che ti diano fastidio. Hanno il microfono incorporato, utilissimo per le partite online, e una bellissima illuminazione sui padiglioni.

Corsair HS80 RGB al prezzo più basso di sempre

Le Corsair HS80 RGB sono state pensate per chi sta davanti ai giochi per ore e ore. Ed ecco perché hanno dei morbidi cuscinetti in memory foam con un tessuto traspirante che impediscono alle orecchie di sudare. L'archetto è regolabile e non stringe. Sono anche molto leggere e hanno una fascetta che appoggia delicatamente sulla testa.

Offrono un audio immersivo, che ti permette di distinguere con precisione ogni singolo suono, anche mentre le azioni sono concitate. Inoltre puoi personalizzare l'audio come vuoi grazie al software Corsair iCUE e impostare il riverbero del microfono e l'illuminazione RGB sui padiglioni. Il microfono riesce a percepire la tua voce perfettamente restituendola pulita, senza distorsioni. E puoi eventualmente disattivarlo premendo un tasto sul lato delle cuffie, dov'è posta anche una rotella per il volume.

Se vuoi vivere le tue avventure al massimo, in modo coinvolgente e realistico, devi assolutamente avere queste cuffie gaming. Fai presto perché l'offerta scadrà da un momento all'altro. Vai adesso su Amazon e acquista le tue Corsair HS80 RGB a soli 74,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.