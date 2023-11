Corsair HS50 Pro: cuffie da gaming SPETTACOLARI in OFFERTA al 23%

Sei un gamer per passione e vorresti acquistare delle cuffie da gaming che siano di qualità senza spendere troppo? Allora sono certo che sarai felice di conoscere questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Corsair HS50 Pro a soli 50,12 euro, invece che 64,99 euro.

Con questo sconto del 23% hai un bel risparmio per delle cuffie spettacolari. Sono comodissime, hanno un microfono incorporato molto sensibile e le puoi collegare a praticamente a tutto. A questa cifra sono da prendere al volo.

Corsair HS50 Pro al prezzo migliore del Web

In questo momento non le puoi trovare a un prezzo migliore e dato che ci sono pochissimi pezzi disponibili devi essere velocissimo. Ma andiamo a esaminare in breve le caratteristiche di queste ottime cuffie:

Design: partiamo dal design compatto e leggero, con cuscinetti in memory foam che avvolgono completamente le orecchie ma non stringono. In questo mono garantiscono il massimo del comfort e un ottimo isolamento acustico.

Audio e microfono : hanno driver da 50 mm al neodimio che offrono bassi profondi e alti e medi cristallini e precisi. Il microfono è regolabile e dotato della cancellazione del rumore , capta quindi solo la tua voce e la restituisce al meglio.

: hanno che offrono bassi profondi e alti e medi cristallini e precisi. Il microfono è regolabile e dotato della , capta quindi solo la tua voce e la restituisce al meglio. Compatibilità: grazie al cavo Jack da 3,5 mm le puoi collegare a PC, PlayStation e Xbox senza problemi. Inoltre sono certificate per Discord.

Fai in fretta perché come ti dicevo ci sono pochissimi pezzi a disposizione e finiranno in un lampo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue Corsair HS50 Pro a soli 50,12 euro, invece che 64,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

