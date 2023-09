CorelDRAW: risparmia ora il 10% con questo codice sconto

CorelDRAW è la suite ideale per i propri lavori di grafica vettoriale. Include diverse tipologie di strumenti pensati per diversi scopi, come anche la creazione di immagini, la gestione dei font, la modifica delle foto e molto altro. Grazie al codice sconto "CDGS10", da inserire in fase di acquisto, è possibile ottenere la suite, o uno dei prodotti, a un prezzo scontato del 10%.

Corel è presente nel settore da più di 30 anni, fornendo dei software sempre all'avanguardia e ricchi di strumenti per realizzare progetti in grafica vettoriale, destinati al design di loghi pubblicitari, arti digitali e altro. Ecco le funzionalità offerte dalla suite.

CorelDRAW: 10% di sconto sui prodotti inserendo il codice

CorelDRAW Graphics Suite 2023 offre un kit strumenti completo per la progettazione e la realizzazione di illustrazioni vettoriali, ma anche fotoritocco, creazione di immagini e altro. Si tratta di un software pieno di funzionalità, che mantiene il suo valore e la sua utilità nel tempo.

Tra le applicazioni che fanno parte della Suite Corel, troviamo:

CoreDRAW: per la realizzazione di grafica vettoriale, loghi e illustrazioni

Corel Photo-Paint: per la modifica e la realizzazione delle immagini basata su pixel

Corel Font Manager: per l'organizzazione e la gestione dei font, da poter usare senza la necessità di installarli

PowerTrace: tracciamento da bitmap a vettoriale, basato su intelligenza artificiale (inclusa come funzionalità CorelDRAW)

CorelDRAW.app: versione web e app per iPad del software principale, per lavorare sui propri progetti in mobilità

Capture: strumento di cattura dello schermo, delle singole finestre o dei menù

AfterShot HDR: editor di fotografie in formato RAW

Oltre a ciò, CorelDRAW Graphics Suite 2023 include anche 7000 tra clipart, immagini digitali e modelli di rivestimento dei veicoli. 1.000 foto digitali ad alta risoluzione, oltre 1.000 caratteri TrueType, OpenType e 1.400 famiglie di caratteri Google, 200 modelli professionali già pronti, 600 riempimenti sfumati, vettoriali e bitmap e accesso integrato alle librerie di colori Pantone senza costi aggiuntivi.

Approfitta ora del codice sconto e risparmia su uno dei software più potenti e completi per la grafica.

