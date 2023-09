CorelDRAW Graphics Suite 2023 regala Painter Essentials 8

CorelDRAW è uno dei più conosciuti software per la grafica vettoriale. Presente sul mercato da più di 30 anni, fornisce strumenti per la creazione e il disegno di loghi e grafica per qualsiasi scopo. Il software si è molto evoluto nel tempo, fino a diventare una vera e propria suite con numerosi strumenti per la grafica, che includono anche la modifica delle foto, la gestione dei font e altro.

L'ultima promozione regala Painter Essential 8, un programma dedicato alla pittura digitale. Basta acquistare il piano ad abbonamento annuale oppure la licenza a vita.

CorelDRAW Graphics Suite 2023: tutto quello che serve per la grafica vettoriale

CorelDRAW Graphics Suite 2023 include una ricca gamma di strumenti professionali per la progettazione e il disegno di illustrazioni, fotoritocco e tipografia. È pensato per ottimizzare l'efficienza produttiva, con strumenti che rimangono validi anche a distanza di tempo.

Oltre al classico CorelDRAW, per la grafica vettoriale, la suite comprende altri utili software pensati per numerosi scopi attinenti. Tra questi troviamo:

Photo-Paint: un software coadiuvato dall'intelligenza artificiale, per la modifica e la progettazione di immagini basata su pixel, che beneficia anche di un flusso di lavoro integrato con CorelDRAW.

CorelDRAW.app: la versione browser del software principale, disponibile anche per iPad, pensata per una revisione collaborativa dei file, ovunque vi troviate.

Capture: per la cattura di intere schermate con un clic, oltre che finestre singole e interi menu.

Corel Font Manager: permette di organizzare e gestire la raccolta dei font nel proprio sistema. Permette di usare nuovi font senza installarli.

AfterShot HDR: pensato per l'applicazione di effetti e miglioramenti professionali alle fotografie in formato RAW o JPEG, oltre che per la creazione di immagini HDR.

CorelDRAW Graphics Suite 2023 offre anche fino a un massimo di 7000 clipart, immagini digitali e modelli per veicoli, oltre che 1000 foto digitali ad alta risoluzione, font TrueType e OpenType, più accesso integrato a oltre 1400 famiglie di font Google, più di 200 modelli professionali già pronti, 600 riempimenti sfumati, vettoriali e bitmap e accesso gratuito alle librerie di colori Pantone.

Approfittate dell'offerta e dotatevi di uno dei software di grafica più professionale e completo!

