CorelDRAW 2023, il tool grafico definitivo oggi in sconto del 10%

Quando si parla di progettazione grafica nel contesto Windows, uno dei primi nomi che vengono in mente è quello di CorelDRAW.

Non per niente, questo marchio canadese è attivo nel settore della grafica digitale dall'ormai lontano 1989 e ha accompagnato, durante la sua lunga esistenza, intere generazioni di grafici e professionisti simili.

In questo contesto, CorelDRAW 2023 rappresenta un concentrato di tutta l'esperienza che CorelDRAW ha raccolto in questi anni. Si tratta di un'ampia gamma di strumenti per progettare e lavorare con illustrazioni vettoriali, layout, fotoritocco e tipografia.

A livello pratico, dunque, si tratta di una soluzione concreta e definitiva alle intere esigenze lavorative di singoli freelance o di intere agenzie.

A rendere ancora più appetibile la suite è l'attuale promozione a sui è soggetta. Per un periodo di tempo limitato, infatti, questa è disponibile con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

CorelDRAW 2023: da anni un solido punto di riferimento per la progettazione grafica

Quali sono gli strumenti presenti in CorelDRAW 2023?

Il pilastro su cui si basa l'intero pacchetto è, senza ombra di dubbio, CorelDRAW. Stiamo parlando del software storico dell'azienda, ideale tanto nelle illustrazioni vettoriali tanto nella creazione di layout di pagina.

Per lavorare nel contesto dell'editing fotografico, invece, PHOTO-PAINT offre una soluzione specifica ideale. CAPTURE è invece un tool ideato per gestire in maniera ottimale gli screenshot.

Quando si parla di tipografia, invece, Corel Font Manager è un punto di riferimento. Per i fotografi o simili, AfterShot HDR è l'utility ideale per lavorare su file in formato RAW.

Quanto appena detto è solo un piccolo esempio: CorelDRAW 2023 offre una serie impressionante di soluzioni specifiche per qualunque necessità di chi lavora nel contesto della grafica.

