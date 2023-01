Corel VideoStudio 2022 Ultimate: licenza a vita al 40% in MENO

Ti segnalo quest'offerta pazzesca che oggi ti permette di avere uno dei migliori software di editing video ha un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Corel VideoStudio 2022 Ultimate a soli 53,99 euro, invece che 89,99 euro.

Stiamo parlando di uno sconto del 40% per un epico programma che ti permetterà di editare video in modo professionale. Potrai sbizzarrirti a creare i tuoi contenuti con un'interfaccia semplice e intuitiva. Questa offerta prevede direttamente il download, per cui una volta fatto il pagamento potrai semplicemente scaricare il link e incominciare subito a installarlo sul tuo computer.

Corel VideoStudio 2022 Ultimate: video editing professionale

Corel VideoStudio 2022 Ultimate è uno dei migliori programmi di editing e a questo prezzo è assolutamente da prendere al volo. Potrai trasformare i tuoi contenuti multimediali in incredibili video con una risoluzione cinematografica. Nel programma troverai effetti premium e tantissimi strumenti che ti garantiranno la massima versatilità.

Potrai regolare la velocità dei tuoi video, aggiungere strumenti di animazione, impostare sottotitoli o adesivi. Crea GIF divertenti o presentazioni professionali. Dai colore ai tuoi video e applica maschere personalizzate sovrapponendo video o immagini l'una all'altra. È dotato di una timeline intuitiva che ti garantisce la possibilità di modificare subito le tracce video o audio in modo semplice e veloce. Goditi i video in HD o 4K scegliendo tra le varie risoluzioni disponibili quella che più soddisfa le tue esigenze. Potrai convertire e condividere i tuoi progetti scegliendo tra tantissimi formati disponibili.

Non c'è dubbio, a un prezzo del genere bisogna solo fare veloce. Quindi, senza ulteriori indugi, vai su Amazon e acquista il tuo Corel VideoStudio 2022 Ultimate a soli 53,99 euro, invece che 89,99 euro. Come ti dicevo avrai la licenza per un dispositivo a vita ed è disponibile per il download immediato di 6,64 MB.

