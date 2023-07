Corel PaintShop Pro 2023 raggiunge il PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE su Amazon

L'occasione è a dir poco ghiotta, soprattutto se stai cercando un software per fotoritocco e/o progettazione grafica: infatti su Amazon c'è da oggi un'offerta sensazionale per Corel PaintShop Pro 2023, che ha le funzioni di cui ti abbiamo parlato, e te le offre a un prezzo esageratamente basso.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon Corel PaintShop Pro 2023 a soli 35,00€, che equivale al prezzo più basso di sempre sul noto sito di e-commerce, con uno sconto del 50% sul prezzo originale.

Ritocca e progetta, con il software in offerta!

Si tratta di un prodotto che potrai utilizzare, in questo specifico pezzo, con 1 utente su PC e solo su un dispositivo, con codice d'attivazione del software via email. In questo pacchetto avrai dalla tua diversi strumenti, come quelli essenziali di fotoritocco, controllo RAW e HDR.

Corel PaintShop Pro 2023 comprende tuttavia anche funzionalità di progettazione grafica creativa, strumenti supportati dall’AI, profondità di campo e Messa a fuoco selettiva. Da non sottovalutare inoltre, per il tuo lavoro e la tua creatività, il fatto che questo software supporta anche le tavolette grafiche e gli stilo più recenti.

