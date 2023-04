CoreCtrl è ora disponibile su Debian ed Ubuntu 23.04

CoreCtrl, una nota utility open source dedicata al monitoraggio delle prestazioni ed alla gestione di diversi parametri di sistema e delle risorse hardware presenti nel PC, è finalmente approdata nei repository software Debian Unstable (Sid), ovvero il secondo ramo di testing della "distribuzione universale." Questo significa che presto dovrebbe arrivare anche nel ramo di sviluppo di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster", infatti il sistema di Ubuntu si basa quasi del tutto sui pacchetti software inclusi nei vasti repository software di Debian. In genere i coder di Ubuntu, soprattutto le edizioni semestrali standard, fanno riferimento al ramo di Testing di Debian. Tuttavia quest'ultimo è entrato in fase di freeze, visto che l'arrivo di Debian 12 si avvicina, quindi da gennaio 2023 tale ramo non è più aggiornato con nuovi pacchetti. Ecco perché in questo periodo il team di Ubuntu fa affidamento su Debian Unstable per quanto concerne gli aggiornamenti da implementare su Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster".

CoreCtrl è un applicato che in buona sostanza consente all'utente di controllare tutta una serie di setting, come il voltaggio o la temperatura, della propria CPU (Central Prosessing Unit), della RAM (Random Access Memory) e della GPU (Graphics Prosessing Unit) tramite una comoda GUI (Graphical USer Interface) user-friendly. Con CoreCtrl si ottiene quindi un controllo completo delle proprie periferiche hardware più importanti. Inoltre è possibile impostare dei comodi profili che regolano l'hardware in modo specifico cosi da assolvere a delle particolari esigenze.

CoreCtrl permette all'utente anche di impostare una determinata configurazione all'interno di uno specifico arco temporale, cosi da non dover inserire o resettare manualmente i diversi setting quando necessario, come ad esempio durante l'esecuzione di uno specifico programma. Quindi se si desidera ottenere il massimo delle prestazioni di sistema si può impostare la CPU ad uno specifico valore di clock, suddiviso anche tra i vari core fisici disponibili, e generare quindi un profilo dedicato che si attiva in un determinato momento.