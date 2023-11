Coppia Joy-Con per Nintendo Switch, OFFERTA ASSURDA per i fantastici controller!

I piccoli e versatili controller di Nintendo Switch non hanno bisogno di presentazioni, e nonostante le loro piccole dimensioni hanno sempre riservato grandi sorprese e funzionalità, sfruttati al meglio dai videogiochi della Grande N. I Joy-Con però sono anche abbastanza costosi, ma per fortuna oggi con l'offerta puoi risparmiare davvero parecchio!

Infatti da oggi su Amazon puoi acquistare in offerta la coppia di Joy-Con blu e giallo neon a soli 58,99€, con un grande sconto sul prezzo totale del 17%, che ti farà risparmiare quasi 13€ sul prezzo medio!

Ancora più divertimento!

Nintendo Switch è una console famosa e pensata soprattutto per giocare insieme agli amici, e questi controller sono l'emblema dell'essenza della console e dei giochi Nintendo. Stiamo parlando di gioiellini con diverse funzionalità di movimento, di vibrazione, di controllo analogico, e anche infrarossi!

Ovviamente compresi nel pacchetto, insieme ai due Joy-con (do colorazione blu e giallo neon) ci saranno anche i piccoli tastini posteriori neri agganciabili, con tanto di laccetto per evitare di far cadere il controller a terra.

