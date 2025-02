Coppa Italia, Juventus-Empoli: come vederla dall'estero

Questa sera, mercoledì 26 febbraio, si giocherà Juventus-Empoli, ultimo quarto di finale della Coppa Italia. L'incontro sarà trasmesso in TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity dalle ore 21:00, con la tecronaca di Riccardo Trevisani ed il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Per chi invece si trova all'estero, la sola app Mediaset Infinity non sarà sufficiente. Infatti, a causa delle restrizioni geografiche, i contenuti di qualsiasi piattaforma streaming risultano bloccati. La soluzione per superare il blocco geografico è utilizzare una VPN, in modo da simulare una connessione dall'Italia e far cadere in automatico le restrizioni che impediscono la visione dei contenuti.

Tra le VPN migliori per lo streaming si annovera NordVPN, tanto per la velocità di connessione quanto per il numero di server presenti in tutto il mondo. In questi giorni i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con la possibilità inoltre di beneficiare di un coupon tramite cui riscattare 6 mesi extra gratuiti.

Come vedere Juventus-Empoli di Coppa Italia dall'estero

Per vedere il match di Coppa Italia Juventus-Empoli in diretta streaming dall'estero occorre scaricare l'app Mediaset Infinity e utilizzare una VPN. Dopo aver completato l'iscrizione al servizio, bisogna selezionare uno dei server VPN posizionati in Italia e attendere che la connessione sia attiva.

Fatto questo, il provider dei servizi di rete - vale a dire l'entità responsabile del blocco geografico - crederà che siate connessi dall'Italia, facendo così decadere in automatico le restrizioni. D'ora in poi dunque potrete vedere non soltanto la partita di Torino, ma anche tutti gli altri contenuti delle vostre piattaforme streaming preferite.

Probabili formazioni Juventus-Empoli di Coppa Italia

Thiago Motta deve fronteggiare un'emergenza in difesa di difficile risoluzione, con Cambiaso pronto a stringere i denti anche se non al meglio e Gatti al centro costretto agli straordinari. A centrocampo Locatelli è favorito su Koopmeiners, mentre Vlahovic dovrebbe essere confermato al centro dell'attacco, stavolta però insieme a Kolo Muani. Tra le fila dell'Empoli il tecnico D'Aversa dovrebbe invece puntare ancora su Kouamé a supporto dell'unica punta centrale Colombo.

Juventus (4-2-3-1) : Perin; Cambiaso, Kelly, Gatti, Weah; Thuram, Locatelli; McKennie, Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic.

: Perin; Cambiaso, Kelly, Gatti, Weah; Thuram, Locatelli; McKennie, Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Cacace, Goglichidze, De Sciglio; Pezzella, Henderson, Grassi, Gyasi; Esposito, Kouamé; Colombo.

