La Coppa del Mondo di sci sbarca a Crans Montana: due gli appuntamenti su DAZN

Questo fine settimana la Coppa del Mondo di sci sarà di scena a Crans Montana, in Svizzera, per la discesa libera maschile e il super-G femminile (originariamente era prevista anche la discesa libera femminile, poi annullata dopo tre atlete cadute sulle prime sei). I due appuntamenti in programma nel weekend saranno trasmessi in diretta su DAZN, grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery.

Per vedere la Coppa del Mondo di sci alpino e le imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 occorre attivare il piano DAZN Full, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per dodici mesi. Tale pacchetto include tutti gli sport della piattaforma streaming, inclusi gli Australian Open, che si concluderanno domenica con la finale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Gli orari di discesa libera e super-G

Il weekend di Coppa del Mondo di sci a Crans Montana si aprirà con il super-G femminile, in programma sabato 31 gennaio alle ore 11:00. A seguire, domenica 1° febbraio, la discesa libera maschile con inizio fissato sempre alle ore 11:00.

Questa la lista delle convocate dell'Italia per il fine settimana elvetico:

Federica Brignone

Sofia Goggia

Elena Curtoni

Nadia Delago

Nicol Delago

Roberta Melesi

Laura Pirovano

Asja Zenere

Questi invece i convocati azzurri per la discesa libera:

Giovanni Franzoni

Dominik Paris

Floria Schieder

Mattia Casse

Christof Innerhofer

Benjamin Jacques Alliod

Guglielmo Bosca

L'interesse sulla Coppa del Mondo è aumentato a dismisura dopo il trionfo a sorpresa sabato scorso di Giovanni Franzoni nella discesa libera di Kitzbuhel, sede della leggendaria Streif, che per un qualunque sciatore equivale alla vittoria di Wimbledon per un tennista. Questa domenica il 24enne bresciano proverà a ripetersi, guidando la delegazione azzurra insieme al veterano Dominik Paris.

Entrambe le gare di Crans Montana saranno visibili in diretta su DAZN con il piano Full: maggiori dettagli sull'abbonamento sono consultabili tramite il bottone che trovate qui sotto.

