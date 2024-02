Copilot: protezione dati commerciali in nuovi piani Microsoft 365

Proseguono gli sforzi di Microsoft per integrare l’intelligenza artificiale di Copilot in sempre più app e servizi. Nel dicembre 2023, la società ha iniziato a offrire il suo nuovo assistente AI generativo con protezione dei dati commerciali per un numero di abbonati aziendali e commerciali di Microsoft 365. Questa settimana, Microsoft ha rivelato che molti dei suoi piani commerciali Microsoft 365 includeranno anche la protezione dei dati commerciali per Copilot. Le funzionalità di protezione dei dati commerciali sono pensate per proteggere privacy degli utenti. Queste fanno sì che l’azienda non sia in grado di salvare i messaggi di testo e le risposte che l’assistente AI fornisce all’utente. Anche Microsoft non può vedere le informazioni che Copilot genera. Inoltre, i dati non possono essere utilizzati per addestrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) dell'azienda.

Copilot: i nuovi piani Microsoft 365 con la protezione dei dati commerciali

In un post sul blog di Bing, Microsoft ha affermato che diversi piani aggiungeranno Copilot con la protezione dei dati commerciali prima della fine di febbraio. Ciò sarà applicato a chiunque utilizzi il proprio ID Entra per accedere con i propri account business o scolastico. I piani citati dall’azienda di Redmond sono: Microsoft 365 F1, Microsoft Office 365 E1/ E1 Plus/E3/E5/F3, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Apps for enterprise e Microsoft 365 Apps for Business. Gli utenti che utilizzano Copilot con uno dei piani citati potranno vedere un badge “Protetto” accanto all'immagine del profilo del proprio account Microsoft. La società afferma inoltre che sta lavorando per fornire l'accesso alla protezione dei dati commerciali di Copilot a chiunque disponga di un account Entra ID.

Questa non è l’unica novità riguardante l’assistente AI dell’azienda di Redmond. All'inizio di febbraio, Microsoft aveva annunciato la disponibilità di Copiloit per Microsoft 365 in versione desktop per Windows. Infine, all'inizio di questa settimana, la società ha rivelato che l'app Microsoft 365 Chat per gli utenti Teams sarebbe stata sostituita con l'app Copilot Teams.