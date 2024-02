Copilot per Windows avrà di default una finestra di chat più grande

Nei giorni scorsi, Microsoft ha annunciato una piccola, ma comunque significativa modifica alla sua funzionalità Copilot per Windows. La vicepresidente aziendale per Windows presso Microsoft, Shilpa Ranganathan, ha pubblicato questa settimana un post sul suo account X (ex Twitter), rivelando che le finestre di chat per Copilot in Windows ora saranno più ampie da impostazione predefinita. Come ricorda Ranganathan, tale cambiamento è basato sul feedback degli utenti, che chiedevano proprio una finestra più grande per l’assistente AI di Microsoft. Ranganathan ha sottolineato che la finestra di chat di Copilot può ancora essere ridimensionata per chiunque desideri una finestra più grande o più piccola. La dimensione predefinita può anche essere ripristinata su “anche finestre affiancate più piccole”.

We heard you! #Windows Copilot now launches in an expanded window to give you more space to chat.

You can resize it and easily switch back to a thinner side-by-side window too! Keep your feedback coming... pic.twitter.com/Pv5oJh9YTo — Shilpa Ranganathan (@ShilpaRan) February 6, 2024

Copilot: in futuro l’assistente AI Microsoft potrebbe includere nuove funzionalità

La piccola modifica introdotta sull'assistente potrebbe comunque essere la prima di molte altre. In una risposta al post X di una utente che chiedeva a Ranganathan se la finestra di chat di Copilot potesse occupare l'intero schermo su un monitor in una configurazione di PC desktop a due monitor, la dirigente ha scritto: “Buon feedback. Stiamo anche lavorando su questo". Un altro utente che chiedeva la possibilità di introdurre GPT personalizzati su Copilot, come un traduttore o un assistente alla scrittura. In questo caso Ranganathan ha risposto che tale possibilità verrà presa in considerazione dall’azienda.

Il post condiviso su X con la grande finestra dell'assistente mostra anche un'app Blocco note in esecuzione con il messaggio "Tante novità in arrivo presto su Copilot in Windows". Ciò significa che, in futuro, Ranganathan potrebbe pubblicare altri post relativi agli aggiornamenti di Copilot. Per il momento, è già possibile provare la nuova finestra ingrandita di default. Come ricordato ancora dalla manager dell’azienda di Redmond, per abilitare tale modifica è necessario aggiornare il browser Microsoft Edge all’ultima versione.