Copilot per Microsoft 365 arriva in versione desktop per Windows

Microsoft ha annunciato che sta rendendo disponibile l'accesso a Copilot per Microsoft 365 per gli utenti desktop di Windows. In un post sul blog, la società ha affermato che le aziende e le organizzazioni con una licenza Copilot, che hanno attivato l'assistente sul desktop di Windows dovrebbero essere in grado di vedere un nuovo interruttore sulla barra laterale di Copilot, con due opzioni: Work e Web. Come spiega la stessa Microsoft: “Copilot in Windows può usare Microsoft Copilot o Copilot con protezione dei dati commerciali come piattaforma del provider di chat. La piattaforma del provider di chat è il servizio sottostante usato da Copilot in Windows per comunicare con l'utente. La piattaforma del provider di chat è importante perché è possibile per gli utenti copiare e incollare informazioni sensibili nella chat. Ogni piattaforma di provider di chat ha protezioni di privacy e sicurezza diverse”.

Copilot per Microsoft 365: arriva supporto per chat basta su Graph

Copilot con protezione dei dati commerciali è disponibile per tutti i prodotti Microsoft 365 business ed education senza costi aggiuntivi. L’assistente AI proteggerà i dati dell'azienda e dell'organizzazione e non salverà le chat degli utenti. Inoltre, le informazioni di Copilot per Microsoft 365 non verranno utilizzate per addestrare i modelli linguistici di grandi dimensioni dell’azienda. Quando l'interruttore Work è abilitato, supporterà Copilot con la chat basata su Graph. Come ricorda ancora Microsoft: “Con la chat basata su Graph, è possibile creare bozze di contenuti e ottenere risposte alle domande. Il tutto è saldamente ancorato ai dati Microsoft Graph come documenti, e-mail, calendario, chat, riunioni e contatti.”

Questa funzionalità di Copilot per Microsoft365 ha un costo aggiuntivo di 30 dollari al mese per utente. Nel mese di gennaio, Microsoft annunciato anche Copilot Pro per utenti singoli, che offre funzionalità di intelligenza artificiale generativa più potenti. Il costo è di 20 dollari al mese per utente.