Copilot per iOS: Microsoft rilascia l’app per iPhone e iPad

Pochi giorni dopo aver introdotto l'app Copilot su Android, Microsoft ha lanciato un'app per il suo chatbot AI su iOS e iPadOS. Entrambe le versioni dell'app sono disponibili sull’App Store di Apple e, com’era prevedibile, sono state già scaricate da migliaia dagli utenti. L'app Copilot dà accesso a tutte le funzionalità del chatbot di Microsoft (conosciuto precedentemente come Bing Chat) e funziona in modo simile all'app mobile ChatGPT di OpenAI. Oltre a consentirti di porre domande, creare bozze di e-mail e riassumere testi, con Copilot per iOS gli utenti potranno anche creare immagini, grazie all'integrazione con il generatore di testo in immagini DALL-E 3.

Microsoft Copilot per iOS: GPT-4 gratis per tutti gli utenti

Le possibilità dell’app Copilot per iOS sono veramente tante. Come riportato sulla descrizione presente sul sito ufficiale di Apple, Copilot è anche capace di effettuare traduzione, revisione e ottimizzazione di contenuti multilingue, creare itinerari di viaggio personalizzati, scrivere e aggiornare curriculum e non solo. Grazie a Image Creator è possibile, infatti, esplorare rapidamente nuovi stili e idee per migliorare la propria creatività. Ad esempio, Image Creator permette di curare contenuti per i social media, creare loghi, sfondi personalizzati, aggiornare portfolio, creare illustrazioni per libri e tanto altro. Allo stesso modo della versione per Android, l’app Copilot per iOS non si ferma al modello GPT3.5, come la versione gratuita di ChatGPT. Quest’applicazione permette infatti di sfruttare gratuitamente le potenzialità di GPT-4, ovvero l'ultimo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) di OpenAI.

L’assistente AI di Microsoft è compatibile con i dispositivi con sistema operativo iOS 15/iPadOS 15 e successivi. Copilot per iOS può essere scaricato direttamente dall’App Store di Apple ma, per poterlo utilizzare, bisogna avere un proprio account Microsoft. Nonostante sia ancora disponibile l’app Bing Chat per iOS (che sfrutta GPT-4 e integra DALL-E 3), questa verrà gradualmente sostituita da Copilot. Tuttavia, ad oggi l’azienda di Redmond non ha rivelato quando questo cambio sarà effettivo.